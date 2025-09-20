“Le falta”: Machillo Ramírez lanzó un duro veredicto sobre Tristán Demetrius tras su primera titularidad en Alajuelense

La segunda vuelta del Torneo Apertura 2025 comenzó con un empate sin emociones en el Estadio “Coyella” Fonseca. Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe FC se repartieron los puntos en un 0-0 que dejó poco para destacar en lo futbolístico.

Del lado rojinegro, la gran novedad estuvo en el once inicial de Óscar “Machillo” Ramírez: la primera titularidad de Tristán Demetrius, delantero haitiano de 20 años que es considerado una de las joyas del Alto Rendimiento.

ver también Liga Promérica de Costa Rica: tras el empate de Alajuelense, así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2025

El atacante, con pasado en Deportivo Saprissa y en el Genk de Bélgica, estuvo en cancha 58 minutos antes de ser reemplazado. Su actuación no fue deslumbrante, pero hay que considerar que apenas se trató de su cuarta aparición oficial con la camiseta de Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

La sincera opinión de Machillo Ramírez

Al finalizar el partido, Ramírez fue consultado sobre por qué no ha utilizado más seguido al joven delantero caribeño, pese a su cartel como prospecto del equipo Sub-21. La respuesta del entrenador rojinegro fue tajante: “Hay un proceso que hay que caminar, y en este caso todavía a él le falta”, afirmó en conferencia de prensa.

Tristán Demetrius fue titular en Alajuelense (LDA).

Publicidad

El “Machillo” no negó el potencial de Demetrius, pero dejó en claro que aún no está listo para consolidarse en el primer equipo. “Tiene las condiciones, pero hay que saberlo llevar. Es un grupo que estamos llevando poco a poco, incrustando para que nos dé réditos”, explicó.

Publicidad

Formando a la Liga del futuro

Más allá del caso puntual de Demetrius, el DT también se refirió al trabajo que realiza con toda la camada de juveniles que empiezan a tener minutos con el primer equipo.

Publicidad

“Estamos muy contentos con los muchachos, hay que buscar los momentos para que ellos florezcan. Este trabajo que estoy haciendo, a un tiempo la institución va a tener una base muy bonita. No sé si me tocará mirarlo, pero eso es lo que estamos proyectando además de estar compitiendo”, sentenció Machillo Ramírez.

ver también Tiene 15 años y ya lo llamó la Selección de Panamá: la nueva joya que quiere Alajuelense para su delantera

Con Alajuelense liderando la tabla del Torneo Apertura y clasificado a cuartos de final de la Copa Centroamericana, el entrenador de 60 años mantiene su doble objetivo: competir al más alto nivel en el presente, mientras siembra la base de jugadores que deberán sostener a la Liga en el futuro.

Publicidad