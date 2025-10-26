La Liga Deportiva Alajuelense tiene un partido muy importante el próximo jueves. El equipo manudo visitará a Olimpia por la revancha de las semifinales de la Copa Centroamericana. Los de Alajuela están obligados a marcar un gol después de lo que fue el 1-1 de la ida en el Morera Soto.

Ante la necesidad de conseguir un buen resultado en Honduras para clasificar nuevamente a la final, Machillo Ramírez tomó una contundente decisión en la previa vinculada al partido de este domingo por la Liga Promérica.

¿Beneficiará a Saprissa? La decisión de Machillo Ramírez que puede complicar a Alajuelense

Para el encuentro ante Pérez Zeledón en condición de local, el entrenador rojinegro decidió rotar prácticamente a todo el equipo que jugó el pasado jueves contra Olimpia. Sólo tres jugadores, que fueron desde el arranque por Copa Centroamericana, repiten titularidad en el Apertura 2025.

Washington Ortega, Celso Borges y Fernando Piñar son los tres nombres que vuelven a ser titulares. El resto de los que iniciaron quedaron en el banco de suplentes, a excepción de Kenyel Mitchell y Aarón Salazar que no entraron en convocatoria.

Esta decisión de Óscar Ramírez puede perjudicar a Alajuelense, ya que el principal objetivo es conquistar el campeonato nacional, algo que no consigue hace cinco años. De no ganar este domingo, se mantendrá en el segundo lugar, debido a que Saprissa derrotó a Puntarenas y desplazó a los Manudos de la punta.

Si la Liga no suma de a tres, el Monstruo Morado dormirá como líder del Torneo Apertura 2025 nuevamente. Cabe aclarar que a Alajuelense le resta jugar un encuentro de la primera rueda ante Cartaginés, con el cual puede pasar a Saprissa.