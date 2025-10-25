Alexis Gamboa ha sido uno de los mejores futbolistas desde la vuelta del Machillo Ramírez a la Liga Deportiva Alajuelense. El defensor central, especialmente en este segundo semestre, se lució en varios encuentros.

Su rendimiento lo volvió a poner como uno de los titulares en la Selección de Costa Rica. En la última ronda de las Eliminatorias, jugó todos los minutos posibles, a excepción del partido contra Nicaragua en el que estaba suspendido por acumulación de amarillas.

Tal es así que Alexis Gamboa podría volver a dejar Costa Rica para continuar su carrera como legionario. La cuenta de Instagram, fichafut_int, reveló que “próximamente podría apuntar a salir del país nuevamente“.

ver también Machillo Ramírez contra las cuerdas: Concacaf confirma la noticia que podría dejar a Alajuelense eliminado de la Copa Centroamericana

¿La carrera de Alexis Gamboa se muda a Europa?

Gamboa, después de sus inicios en Santos de Guapilés, estuvo en Bélgica con el SK Beveren. Jugó en la máxima categoría del país belga, aunque sólo lo hizo en 26 oportunidades.

Casi sin posibilidades allí, se sumó a Alajuelense en 2021. Desde entonces, fue parte de 232 partidos y levantó seis títulos. Ahora, está atravesando por uno de sus mejores momentos a nivel individual.

El pasado jueves ante Olimpia, Gamboa fue elegido como una de las grandes figuras de acuerdo al sitio Sofascore. El zaguero tuvo grandes números entre despejes, intercepciones y recuperaciones, aspectos que lo llevaron a lucirse.

Publicidad