Machillo Ramírez a La Sele: Rónald González revela la noticia que impacta de lleno en Alajuelense

El actual técnico de Alajuelense estuvo en la órbita de la Federación y Ronald González reveló la respuesta que le dio Machillo.

Por Pablo Rocca

Ronald González se interesó por Machillo Ramírez.
La búsqueda del nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica sigue generando movimientos que repercuten directamente en el fútbol nacional. Rónald González, encargado de liderar el proceso, ha sostenido reuniones con distintos candidatos en las últimas semanas, tanto en Europa como en el continente americano.

Los nombres de Robert Moreno, Patrick Kluivert y Fernando “Bocha” Batista han sido los más comentados, pero en las últimas horas surgió otro que impacta de lleno en Liga Deportiva Alajuelense.

Se trata de Óscar Ramírez, actual director técnico rojinegro. En medio de la incertidumbre que rodea a la Tricolor y con el clásico reciente todavía fresco, se conoció que desde la Federación hubo un acercamiento formal hacia el estratega manudo para valorar su eventual regreso al combinado nacional. El dato no pasó desapercibido, considerando el momento deportivo que atraviesa la Liga.

La respuesta de Machillo Ramírez ante el interés de la Sele

Fue el propio Rónald González quien confirmó la gestión en declaraciones a Tigo Sports. El dirigente reveló que buscó a Ramírez como parte del abanico de opciones que analiza la Federación. Sin embargo, también aclaró que “El Macho” declinó la posibilidad de asumir el reto en esta etapa. La respuesta del técnico cierra, al menos por ahora, cualquier especulación sobre una salida inmediata del Morera Soto rumbo a la Tricolor.

La noticia golpea en dos frentes. Por un lado, deja claro que el perfil de Machillo sigue siendo valorado a nivel federativo, pese a los altibajos recientes de Alajuelense. Por otro, confirma que su compromiso actual está con el proyecto rojinegro, en un momento donde el equipo necesita estabilidad y resultados para recuperar terreno en el Clausura 2026.

Ya es oficial: Fedefútbol confirma la noticia que concreta la llegada del nuevo entrenador de Costa Rica

Ya es oficial: Fedefútbol confirma la noticia que concreta la llegada del nuevo entrenador de Costa Rica

Para la Liga, el hecho de que su entrenador haya estado en la órbita de la Selección evidencia el peso de su figura en el fútbol costarricense. Pero también expone que su nombre genera debate en medio de un contexto exigente, donde cada decisión es analizada con lupa. La continuidad de Ramírez en el banquillo manudo cobra aún más relevancia tras conocerse este acercamiento.

