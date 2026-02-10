Técnico del América solo ocupó siete palabras para soprender a Olimpia con Benguché y revela si le pondrá marca personal

Jorge Benguché es la gran amenaza que tiene el América para el juego de vuelta de la Concachampions 2026 contra el Olimpia.

A pesar de la ventaja 2-1 de la ida, “El Toro” fue el mejor jugador del Olimpia y se llevó los elogios de André Jardine tras la visita a Tegucigalpa.

Ahora, a tan solo horas de la vuelta, el DT del América ocupó seis palabras para sorprender a Olimpia sobre la capacidad para Benguché.

Esas palabras fueron: “cuando lo ves en vivo es distinto”. Así fue como lo describió Jardine al que también respondió si le pondrá marca personal.

Lo que dijo André Jardine sobre Jorge Benguché

“De mi parte siempre analizamos por los videos, los rivales y cuando nos toca la Concacaf, son rivales que no conocíamos tanto. Entonces, ya vas al partido con una sensación, de donde están sus puntos fuertes,pero cuando lo ves en vivo es distinto”.

Y agregó: “Pero los delanteros… Tú ves que realmente tiene la fuerza y tiene la calidad para bien, para incluso ser mejor de los jugadores de selección de Honduras y jugadores importantes. Entonces, me llamó mucho la atención, sí, su fuerza, su capacidad de retener el balón, tuvo duelo la mayor parte del tiempo con Ramón Juárez que aquí en la liga es un central muy sólido que raramente pierde duelos y en este partido fue duro para Ramón el partido”.

No aseguró que le va a poner marca personal, pero si que estará muy atento a lo que haga Benguché, un delantero que complicó a la defensa del América.

“Se trata de realmente de un gran jugador y bien, mañana va a ser probablemente otra vez de este partidos donde va a ser un duelo a cada pelota un duelo duro y vamos a estar muy atentos a él, no solamente a él, pero especialmente a éste delantero que demostró muchas condiciones”.

El partido entre América vs Olimpia en el estadio Ciudad de los Deportes está programado para las 7:00 de la noche.

