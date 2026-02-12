Jorge Benguché recibe la respuesta que nunca esperó desde México y Choco Lozano se mete en el medio

La llave de Olimpia vs América ha dejado muchas cosas a destacar. En la ida, Jorge Benguché dio un partidazo y en México destacaron mucho su nivel e incluso hablar de una posible llegada a la Liga MX.

Su buena participación arrancó los elogios del DT de Las Águilas, André Jardine, que quedo admirado por la potencia que tiene “El Toro”.

ver también Edrick Menjívar solo necesitó 7 palabras para decir lo que pocos se animan de Olimpia en Centroamérica

Jorge Benguché recibe respuesta de México

Ahora el periodista mexicano Álvaro Cruz, en comunicación con CA Sports de Honduras, dio a conocer la respuesta sobre si Benguché puede ir a la Liga MX.

“No fueron palabras falsas de André Jardine, creo que le gustó Benguché, que es un gran jugador, tienes a la delantera de la Selección ahí en Olimpia, es un jugador que se complementa muy bien con Álvarez, físicamente es un portento”.

Y agregó: “Cuando me ha tocado verlo en la Selección o en Olimpia, me parece uno de los jugadores que puede llegar a marcar diferencia en el aspecto físico y puede marcar diferencia en un partido”.

Antes de responder si puede llegar a la Liga MX, metió en el medio a Choco Lozano, un delantero que no ha dado su mejor rendimiento con el Santos Laguna.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Traición al Olimpia? Alberth Elis captado viendo a este equipo y se desatan los rumores de su futuro

“No lo sé, traen delanteros jóvenes de Sudamérica o Europa, en algún momento dado que equipos volteen a Centroamérica, creo que Benguché no desentonaría, el tema es cuando viene un jugador como el Choco Lozano al Santos, tiene una mala campaña y va cerrando puertas”, sentenció.

Esto quiere decir que el bajo nivel de Choco le podría cerrar la puerta a otros hondureños que puedan llegar a la Liga MX, esto por temor a traer un jugador que no rinda.

Publicidad

Está el caso de Dereck Moncada, que luego de ser fichado por Necaxa, fue enviado a préstamo al Inter de Bogotá para agarrar experiencia y vaya que lo está haciendo de la mejor forma.

Publicidad