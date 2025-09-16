“No es mi culpa”: Machillo Ramírez cruzó a Paté Centeno y le pegó donde más le duele tras el triunfo de Alajuelense ante San Carlos

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió una victoria clave en su camino hacia el liderato del Apertura 2025. Los manudos derrotaron 2-0 a San Carlos en el Morera Soto gracias a los goles de Creichel Pérez y Anthony Hernández, un resultado que les permitió dormir en la cima de la tabla y, además, mantener el arco en cero.

Óscar Ramírez, quien sigue insistiendo con un refuerzo, se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo, resaltando la madurez que empiezan a mostrar los más jóvenes que ha ido incorporando en la temporada. “Hemos ido construyendo el campeonato impregnando gente con chiquillos, incrustándolos con gente que no ha sido fácil. Llegamos a un punto que nos interesa, porque vienen partidos difíciles y esto será más complejo. Los muchachos se están aplicando, antes éramos acelerados”, explicó.

Sin embargo, la conferencia de prensa también dejó un mensaje directo hacia el entrenador rival, Paté Centeno, que no pasó inadvertido. Ramírez respondió a quienes cuestionaban por qué el marcador no fue más abultado, y lo hizo apuntando directamente a la propuesta del estratega norteño.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre Paté Centeno?

“No es culpa mía que ‘Paté’ metiera nueve atrás, queríamos aumentar el marcador, pero bien”, lanzó el Machillo, en clara referencia al planteamiento defensivo que presentó San Carlos en Alajuela.

El comentario golpea en uno de los puntos más sensibles de Centeno, señalado en varias ocasiones por el estilo de juego que adoptan sus equipos, muchas veces más conservador de lo que su discurso suele prometer. Para Ramírez, la falta de más goles no pasó por deficiencias ofensivas de la Liga, sino por la decisión del rival de refugiarse en su propio campo.

Con este triunfo, Alajuelense reafirma su condición de candidato y Ramírez vuelve a dejar en claro que no se guarda nada al momento de analizar a sus rivales, incluso cuando se trata de un histórico del fútbol nacional como el Paté.