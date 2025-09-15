Crece la interna en Alajuelense: Machillo Ramírez recibe la noticia que no quería escuchar y expone la tensión con la directiva

La Liga Deportiva Alajuelense vuelve a estar en el centro de la polémica. Se confirmó que el partido contra el Club Sport Cartaginés se disputará el próximo 11 de octubre, justo en plena fecha FIFA, lo que significa que los manudos tendrán que encarar el compromiso sin varias de sus principales figuras, convocadas a la Selección Nacional.

La situación no es nueva para el técnico Óscar Ramírez, que en más de una ocasión ha expresado su molestia por la falta de equidad en el calendario. Para el duelo ante los brumosos, el panorama se complica aún más, ya que perdería varios jugadores.

¿Cuáles son las bajas que tendrá Alajuelense?

Se trata de los habituales seleccionados como Alexis Gamboa, Alejandro Bran y Creichel Pérez, además de Santiago Van der Putten, hoy lesionad, podrían sumarse Celso Borges y Joel Campbell, dos referentes que estarían en la mira del Piojo Herrera para la próxima convocatoria.

De esta forma, el cuadro rojinegro afrontaría un duelo clave del campeonato local con una nómina debilitada, mientras su principal rival de turno, Cartaginés, no sufriría bajas de tal magnitud. Aunque, por reglamento, al ser local, Alajuelense tenía la posibilidad de solicitar un cambio de fecha, la dirigencia decidió mantener el partido programado, una determinación que aumentó la tensión interna.

El Machillo no ocultó su incomodidad en el pasado sobre esto y dejó sobre la mesa su queja respecto al trato que recibe la Liga. “Creo que el tema de igualdad no se cumple”, había declarado semanas atrás, y ahora la situación le da nuevos argumentos para sostener su postura.

La decisión de no mover el compromiso dejó en evidencia una fisura entre cuerpo técnico y directiva. Ramírez siente que el equipo compite en desventaja cuando cede a tantos jugadores a la Selección y, al mismo tiempo, percibe que no hay un respaldo pleno de la dirigencia para equilibrar las cargas.