Ni Machillo Ramírez lo vio venir: Alajuelense alcanza un histórico logro que frustra a Saprissa y Herediano

Liga Deportiva Alajuelense sufrió un duro revés en su ambicioso camino hacia el tricampeonato de la Copa Centroamericana. Este martes, Motagua le ganó 1-0 la ida de los cuartos de final y la dejó frente a un escenario impensado en la previa: al borde de la eliminación, además de romper una racha de 51 años sin triunfos en suelo tico.

Ahora, el deber de los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez es ganar en Honduras el próximo martes 30 de septiembre —con el arma de doble filo que supone el gol de visitante—. Aunque antes, el viernes, deberán enfrentarse a Puntarenas en un partido clave por los primeros lugares del Torneo Apertura 2025.

No cabe duda de que se avecina una semana dura. Sin embargo, tal como reconoció Javier López, entrenador de los hondureños, la Liga tiene grandes posibilidades de remontar en la revancha. Y desde Tigo Sports dieron a conocer una apabullante estadística que pone a soñar al liguismo.

El logro de Alajuelense que expone a Saprissa y Herediano

Antes de la derrota ante Motagua, Alajuelense se había erigido como el equipo con mayor cantidad de puntos obtenidos en estas tres ediciones de la Copa Centroamericana: 57 en 24 partidos, alcanzando un rendimiento del 79%. Al haber llegado a dos finales, disputó más encuentros que sus máximos rivales, Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano.

El certamen de la Concacaf se la ha negado sobre todo a los Morados, que vienen de quedar fuera en fase de grupos. En su caso, acumulan dos eliminaciones en cuartos de final en 2023 y 2024 para un total de 28 unidades en 16 juegos.

Mientras que Herediano, también eliminado en primera ronda de la presente edición, tuvo mejores participaciones. El año pasado, cayó en semifinales ante el dos veces subcampeón, Real Estelí. Y en 2023, en la misma instancia, la Liga fue su verdugo. En total, recabó 34 puntos en 20 juegos.

La Copa Centroamericana, sin duda, se ha convertido en el torneo predilecto de los Manudos, que, a diferencia de tibaseños y florenses, están quedando a deber en el campeonato nacional. Ahora, con el “Macho” al mando, buscarán lograr lo que Andrés Carevic y Alexandre Guimaraes no pudieron: ganar la 31 y llegar a la cima de la región.