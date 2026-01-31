La Liga Deportiva Alajuelense tuvo entre sus filas a un gran jugador como Alexander Castro y que fue parte del histórico tetracampeonato. A pesar de lo que era su gran actuación dentro del terreno, las acciones de su vida privada le terminaron costando su salida del club.

En 2005, la Liga decidió mandarlo a préstamo a Cartaginés debido a que estuvo preso por un día. El exjugador fue denunciado por su esposa, pero él explicó, en una entrevista con La Teja, que “se habló de una agresión, no fue nada“. Por este motivo, se fue a Cartago. Esto hizo que Castro no se sintiera apoyado por la entidad manuda.

Todo lo que perdió Alexander Castro por tener problemas con el lícor

Recientemente, en una entrevista con Tigo Sports, el que pasó por la Selección de Costa Rica en 22 oportunidades dio más detalles de su vida privada. Confesó que tuvo problemas de alcoholismo y que lo llevó a perder su familia.

”Por el licor perdí a mi familia, una casa, hice que la gente hablara de más. Yo ganaba algo y lo gastaba en el licor”, reveló Castro sobre lo que perdió por esta adicción al alcohol.

Sin embargo, esos episodios ya no ocurren según expresó: “Llegó un momento en el que un amigo me habló muy claro y me dijo ‘tienes que ir a tus raíces’, mis raíces eran en la zona sur. Me tuve que ir donde mis papás. Y es cierto, tuve que agarrar mis raíces otra vez, mi mamá y mi papá son cristianos. Tengo más de un año ya de no probar el alcohol, no tengo esa sed“.

La vida de Alexander Castro después del alcoholismo

Actualmente, Castro mantiene una vida ocupada a nivel laboral. Se mantiene ligado al fútbol como entrenador de Rosario de Naranjo en Linafa. También trabaja en una empresa que ordena y administra bodegas. Además, tiene su empresa de pintura llamada AC Acabados y Pinturas.