“No está lesionado”: Kenneth Vargas quedó fuera por decisión de Machillo Ramírez y la verdad sobre su ausencia sorprende a Alajuelense

Revelan el verdadero motivo por el que el cuerpo técnico de Machillo Ramírez decidió apartar a Kenneth Vargas de la convocatoria para la visita de Alajuelense a Pérez Zeledón.

Por Geronimo Heller

Kenneth Vargas quedó fuera de convocatoria.
Cuando la Liga Deportiva Alajuelense anunció la convocatoria de Óscar “Machillo” Ramírez para la visita a Municipal Pérez Zeledón, por la segunda jornada del Clausura 2026, dos detalles llamaron inmediatamente la atención de los aficionados manudos.

El primero fue la inclusión de Marcus Brown Jarquín, volante zurdo de 17 años, una de las joyas del Centro de Alto Rendimiento, que recibió su primer llamado al primer equipo rojinegro.

La otra particularidad fue la sorpresiva ausencia de Kenneth Vargas. El atacante, flamante refuerzo de la Liga, había disputado 86 minutos en el empate 2-2 ante Puntarenas por la fecha inaugural del campeonato, pero quedó fuera de la lista para el viaje al sur.

Kenneth Vargas, ¿lesionado?

Desde los canales oficiales del club, la explicación fue la siguiente: “El futbolista Kenneth Vargas sufrió una lesión muscular en el partido anterior”. Sin embargo, esa versión no tardó en ser matizada.

Durante la transmisión de Radio Columbia, se aclaró que la salida del ex Herediano responde a una estrategia de dosificación de cargas en el arranque de una temporada que será particularmente exigente para el plantel rojinegro.

No es nada, Kenneth va a estar el miércoles en Cartago. Es un tema de que se acaba de integrar al equipo, jugó un partido y lo quieren llevar de a poco. No está lesionado, es un tema de cuidarlo, dosificarlo”, explicó el periodista Anthony Porras, llevando tranquilidad al entorno manudo.

Esa lectura quedó prácticamente confirmada por el propio cuerpo técnico. El asistente de Machillo Ramírez, Wardy Alfaro, amplió el panorama en declaraciones a FUTV: “Kenneth tuvo una molestia, una pequeñita distensión, vamos a cuidarlo y en el momento que esté al 100% vamos a volver a tomarlo en cuenta”.

Así, más que una baja por lesión, la ausencia del atacante de 23 años responde a una planificación minuciosa con el objetivo de llegar al tramo decisivo del semestre con todas las piezas disponibles, tal como ocurrió en la arrasadora campaña de la segunda mitad del 2025.

