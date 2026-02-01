Jugó tres Mundiales, votó desde Europa e hizo un llamado urgente a Costa Rica sobre las elecciones: “Que salgan todos”

Queda poco tiempo para el cierre de los comicios en las elecciones generales de Costa Rica de este domingo 1 de febrero, que definirán al sucesor de Rodrigo Chávez en la presidencia, a sus dos vicepresidentes y a los 57 nuevos integrantes de la Asamblea Legislativa.

El deber cívico también golpea la puerta de los ticos que residen en el extranjero y están empadronados. Son 67.270, según datos del TSE (Tribunal Supremo de Elecciones). Y entre ellos destaca el exfutbolista Cristian Gamboa, quien se apersonó en la ciudad más populosa de Países Bajos, La Haya, Países Bajos, para participar del proceso electoral.

El pedido de Cristian Gambia desde Europa para todos los costarricenses

“Hola, un saludo. Les habla Cristian Gamboa. Estamos aquí desde La Haya, en la Embajada de Costa Rica. Incitar al pueblo de Costar Rica a salir votar, a ejercer su derecho, en esta democracia que tenemos. Que salgan todos, hoy es un día muy importante para nuestro pueblo”, manifestó en un video publicado por el TSE a través de sus redes sociales.

El ex lateral derecho de 36 años reside en Alemania junto a su familia debido a su fuerte ligamen con VFL Bochum, el club que lo acogió en el tramo final de su carrera y donde actualmente trabaja como cazador de talentos. Sin embargo, no dudó en trasladarse para sufragar.

Gamboa no es el único mundialista con La Sele que se mostró activo en las elecciones. También se pronunciaron figuras como Celso Borges, Keylor Navas o Bryan Ruiz, con quienes hizo historia en Brasil 2014 y también compartió plantel en Rusia 2018. El ex Liberia, recordemos, también fue parte de esa camada que finalizó en el cuarto lugar del Mundial Sub-20 de Egipto 2009.

¿A qué hora cierran las urnas en las elecciones de Costa Rica?

El TSE (Tribunal Supremo de Elecciones) confirmó que las urnas se cerrarán a las 6:00 p.m. de manera puntual. Después de esa hora, solo podrán votar los ciudadanos que permanezcan dentro de la junta de votación ejerciendo su derecho, pero no quienes están en las filas.

