Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Jugó tres Mundiales, votó desde Europa e hizo un llamado urgente a Costa Rica sobre las elecciones: “Que salgan todos”

El exfutbolista, recordado por haber sido parte de la hazaña de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, se pronunció en medio de las elecciones.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Jugó tres Mundiales, votó desde Europa e hizo un llamado urgente sobre las elecciones
© GettyJugó tres Mundiales, votó desde Europa e hizo un llamado urgente sobre las elecciones

Queda poco tiempo para el cierre de los comicios en las elecciones generales de Costa Rica de este domingo 1 de febrero, que definirán al sucesor de Rodrigo Chávez en la presidencia, a sus dos vicepresidentes y a los 57 nuevos integrantes de la Asamblea Legislativa.

El deber cívico también golpea la puerta de los ticos que residen en el extranjero y están empadronados. Son 67.270, según datos del TSE (Tribunal Supremo de Elecciones). Y entre ellos destaca el exfutbolista Cristian Gamboa, quien se apersonó en la ciudad más populosa de Países Bajos, La Haya, Países Bajos, para participar del proceso electoral.

El pedido de Cristian Gambia desde Europa para todos los costarricenses

“Hola, un saludo. Les habla Cristian Gamboa. Estamos aquí desde La Haya, en la Embajada de Costa Rica. Incitar al pueblo de Costar Rica a salir votar, a ejercer su derecho, en esta democracia que tenemos. Que salgan todos, hoy es un día muy importante para nuestro pueblo”, manifestó en un video publicado por el TSE a través de sus redes sociales.

Saúl Durán, cerca de Costa Rica: la joya de River Plate sorprende con un gesto que emociona a los ticos

ver también

Saúl Durán, cerca de Costa Rica: la joya de River Plate sorprende con un gesto que emociona a los ticos

El ex lateral derecho de 36 años reside en Alemania junto a su familia debido a su fuerte ligamen con VFL Bochum, el club que lo acogió en el tramo final de su carrera y donde actualmente trabaja como cazador de talentos. Sin embargo, no dudó en trasladarse para sufragar.

Gamboa no es el único mundialista con La Sele que se mostró activo en las elecciones. También se pronunciaron figuras como Celso Borges, Keylor Navas o Bryan Ruiz, con quienes hizo historia en Brasil 2014 y también compartió plantel en Rusia 2018. El ex Liberia, recordemos, también fue parte de esa camada que finalizó en el cuarto lugar del Mundial Sub-20 de Egipto 2009.

¿A qué hora cierran las urnas en las elecciones de Costa Rica?

El TSE (Tribunal Supremo de Elecciones) confirmó que las urnas se cerrarán a las 6:00 p.m. de manera puntual. Después de esa hora, solo podrán votar los ciudadanos que permanezcan dentro de la junta de votación ejerciendo su derecho, pero no quienes están en las filas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Tengo dos ofertas”: Cristian Gamboa se despidió de Alemania y mandó el mensaje que inquieta a Costa Rica
Costa Rica

“Tengo dos ofertas”: Cristian Gamboa se despidió de Alemania y mandó el mensaje que inquieta a Costa Rica

Costa Rica se ilusiona con el futuro de una promesa que ya juega en Alemania
Costa Rica

Costa Rica se ilusiona con el futuro de una promesa que ya juega en Alemania

¡Inesperado! Histórico de la Selección de Costa Rica sorprende al anunciar su retiro
Costa Rica

¡Inesperado! Histórico de la Selección de Costa Rica sorprende al anunciar su retiro

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Jeaustin Campos tiene a Honduras de rodillas
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Jeaustin Campos tiene a Honduras de rodillas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo