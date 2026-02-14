“Funcionó en Panamá”: Luciano Emilio da un veredicto que nadie esperaba en Honduras sobre el nuevo DT y Francis Hernández debe poner atención

Los españoles Santi Denia y Jesús Casas están entre los candidatos para ser el nuevo entrenador de la Selección de Honduras; a ellos se une Pedro Troglio por ser uno de los que conoce el fútbol del país centroamericano.

Sin embargo, para Luciano Emilio no es necesario que el entrenador sea alguien que conozca del fútbol hondureño, ya que eso únicamente “vicia a los jugadores” a hacer lo que ellos quieran.

“Desde que llegué hace 20 años escucho esto, que cuando se va a contratar a un entrenador nuevo debe ser un entrenador que conoce el entorno. No estoy de acuerdo, porque terminas viciando a los jugadores, haciendo sus voluntades y el país no avanza”, comenzó diciendo Luciano Emilio en el programa Sin Anestesia.

Panamá como ejemplo

El exjugador de Olimpia puso como ejemplo a Panamá que tiene como seleccionador a Thomas Christiansen y que desde su llegada ha visto el crecimiento del fútbol en ese país.

“Christiansen funcionó en Panamá porque los jugadores panameños no eran jugadores viciados, son jugadores dispuestos a hacer lo que se pedía. Al traer a un entrenador de Europa, con trabajo, disciplina. La federación se debería poner muy seria con los jugadores”, consideró.

“Decirles que vamos a seguir este modelo para crecer y no caer en lo mismo siempre porque eso no funciona, nunca ha funcionado”, cerró Luciano Emilio.

Entre tanto, la elección del nuevo entrenador de Honduras sigue siendo tema de debate a lo interno de la federación, aunque se espera que se haga oficial en los próximos días.

Luciano Emilio durante un juego de Olimpia en el estadio Nacional “Chelato” Uclés. Foto: Facebook Deportes TVC.