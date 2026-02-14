Sebastián Bini sorprende a todos con su decisión luego de tomar el mando de la Selección Sub-20 de Guatemala

Dos semanas después de que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala oficializara la llegada de Sebastián Bini como nuevo técnico de la Selección Sub-20 de Guatemala, el estratega argentino dio su primer paso firme en el proceso rumbo al Premundial de Concacaf. El objetivo es claro: buscar la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 2027.

La designación se confirmó el pasado 29 de enero, cuando la Fedefut anunció a Bini como sustituto del mexicano Marvin Cabrera, quien regresó a su país. El sudamericano asumirá el mando del banquillo juvenil e iniciará este 15 de febrero el primer microciclo de trabajo, marcando el arranque formal de una nueva etapa para la Bicolor juvenil.

Bini no es un desconocido en el medio nacional. Su última experiencia fue con Cobán Imperial, club al que dirigió hasta diciembre pasado. Además, dejó huella en Municipal, donde conquistó el Apertura 2019 y el Clausura 2024, consolidándose como un entrenador competitivo dentro de la Liga Nacional. También sumó experiencia internacional al frente del Club Deportivo Águila de El Salvador.

Para este primer microciclo, el entrenador convocó a 23 jugadores, destacando la presencia de futbolistas de Municipal, Comunicaciones y Xelajú MC, además de jóvenes que militan en clubes de Estados Unidos con ascendencia guatemalteca. La lista refleja una mezcla interesante entre talento local y proyección internacional.

La convocatoria también llama la atención por incluir elementos de la Primera División (Liga de Ascenso), una señal clara de que Bini quiere ampliar el espectro de observación y no limitarse únicamente a los nombres habituales. La apuesta por jugadores que compiten en Estados Unidos evidencia su intención de evaluar nuevos prospectos y fortalecer la base del equipo.

El desafío no será sencillo. El Premundial de Concacaf, programado del 25 de julio al 9 de agosto, otorgará cuatro plazas para el Mundial Sub-20 que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, torneo que reunirá a 24 selecciones. Guatemala inicia así un camino exigente, con la ilusión renovada y la responsabilidad de volver a colocar su nombre en la élite juvenil del continente.

