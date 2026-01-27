Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Fuera del plantel”: la limpieza del Machillo Ramírez en Alajuelense se cobra a la última víctima del mercado de fichajes

El Machillo Ramírez sigue tomando decisiones fuertes en Alajuelense y así se dio a conocer la última salida en la Liga.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Un nuevo jugador se va de Alajuelense
© AlajuelenseUn nuevo jugador se va de Alajuelense

La reestructuración que impulsa el Machillo Ramírez en la Liga Deportiva Alajuelense para este Torneo Clausura 2026 sigue dejando consecuencias, y el mercado de fichajes sumó una nueva salida.

El técnico rojinegro continúa con su proceso de depuración, tomando decisiones firmes que buscan ajustar la planilla a su idea de juego y marcar un nuevo rumbo deportivo en el club manudo.

Es oficial: Machillo Ramírez se refuerza con una figura que ilusiona a toda la afición de Alajuelense

ver también

Es oficial: Machillo Ramírez se refuerza con una figura que ilusiona a toda la afición de Alajuelense

La última víctima en Alajuelense

Desde Noticias Repretel, se dio a conocer que Alberto Toril no continuará en la Liga y dará por finalizado su contrato en los próximos días.

Así lo dio a conocer este medio en su sitio web: “El jugador quedará fuera del plantel rojinegro para la presente temporada y firmará su finiquito en los próximos días, según lo anunció el gerente deportivo, Carlos Vela”.

Un encendido Alberto Toril calienta el clásico: 'Podemos sacar una victoria de allí, ¿por qué no?' | La Nación
Alberto Toril – Alajuelense

A través de las declaraciones de Carlos Vela quedó definido que Alajuelense no realizará más movimientos en el mercado una vez se concrete la salida de Alberto Toril. “El plantel está cerrado. Está pendiente la próxima salida de Toril y con eso cerraríamos entradas y salidas de manera proactiva”.

Publicidad

El gerente deportivo explicó que el plantel ya está cerrado y que, tras resolverse la desvinculación del atacante español, el club dará por finalizadas tanto las incorporaciones como las salidas, apostando por una gestión ordenada y anticipada de la planilla.

La pista que deja Carlos Vela: el fichaje que la Liga sí pretende
Carlos Vela – Gerente Deportivo de Alajuelense
Publicidad

Los registros de Alberto Toril en Alajuelense

Toril, de 28 años, pone punto final a su etapa en Alajuelense dejando un balance destacado a nivel deportivo.

Durante su paso por el conjunto rojinegro, el delantero fue parte de un periodo exitoso en el que logró conquistar dos Copas Centroamericanas, además de un campeonato nacional y una Recopa, sumando así un palmarés importante en su trayectoria con el club.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Votar por el continuismo”: jugador de LDA se suma a Celso Borges y marca su postura
Liga Deportiva Alajuelense

“Votar por el continuismo”: jugador de LDA se suma a Celso Borges y marca su postura

Es oficial: Machillo Ramírez se refuerza con una figura que ilusiona
Liga Deportiva Alajuelense

Es oficial: Machillo Ramírez se refuerza con una figura que ilusiona

Pumas revela la noticia sobre el futuro de Keylor Navas que lo cambiaría todo
Costa Rica

Pumas revela la noticia sobre el futuro de Keylor Navas que lo cambiaría todo

No aparece: América envía la primera notificación a Concacaf que pone en alerta a Olimpia
Honduras

No aparece: América envía la primera notificación a Concacaf que pone en alerta a Olimpia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo