“Fuera del plantel”: la limpieza del Machillo Ramírez en Alajuelense se cobra a la última víctima del mercado de fichajes

La reestructuración que impulsa el Machillo Ramírez en la Liga Deportiva Alajuelense para este Torneo Clausura 2026 sigue dejando consecuencias, y el mercado de fichajes sumó una nueva salida.

El técnico rojinegro continúa con su proceso de depuración, tomando decisiones firmes que buscan ajustar la planilla a su idea de juego y marcar un nuevo rumbo deportivo en el club manudo.

La última víctima en Alajuelense

Desde Noticias Repretel, se dio a conocer que Alberto Toril no continuará en la Liga y dará por finalizado su contrato en los próximos días.

Así lo dio a conocer este medio en su sitio web: “El jugador quedará fuera del plantel rojinegro para la presente temporada y firmará su finiquito en los próximos días, según lo anunció el gerente deportivo, Carlos Vela”.

Alberto Toril – Alajuelense

A través de las declaraciones de Carlos Vela quedó definido que Alajuelense no realizará más movimientos en el mercado una vez se concrete la salida de Alberto Toril. “El plantel está cerrado. Está pendiente la próxima salida de Toril y con eso cerraríamos entradas y salidas de manera proactiva”.

El gerente deportivo explicó que el plantel ya está cerrado y que, tras resolverse la desvinculación del atacante español, el club dará por finalizadas tanto las incorporaciones como las salidas, apostando por una gestión ordenada y anticipada de la planilla.

Carlos Vela – Gerente Deportivo de Alajuelense

Los registros de Alberto Toril en Alajuelense

Toril, de 28 años, pone punto final a su etapa en Alajuelense dejando un balance destacado a nivel deportivo.

Durante su paso por el conjunto rojinegro, el delantero fue parte de un periodo exitoso en el que logró conquistar dos Copas Centroamericanas, además de un campeonato nacional y una Recopa, sumando así un palmarés importante en su trayectoria con el club.