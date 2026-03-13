¿Washington Ortega o Patrick Pemberton? El debate sobre la portería está abierto y en Alajuelense ya eligieron: “Es mil veces mejor”

La Liga Deportiva Alajuelense llevaba un buen tiempo penando bajo los tres palos, sin conseguir un referente que se adueñara de la portería. Hasta que llegó Washington Ortega, quizás el mejor refuerzo de los últimos años.

El uruguayo fichó gracias a Alexandre Guimaraes y desde que se puso en 2024 la camiseta del club, empezó a deslumbrar. De hecho, en este corto tiempo ya suma cuatro títulos. Su última noche heroica fue esta semana frente al LAFC en Los Ángeles, cuando se transformó en figura del 1-1 que los manudos consiguieron en la ida de los octavos de final de la Concachampions.

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La revancha será este martes en el Morera Soto y allí Washington intentará volver a hacerse gigante para cerrar un debate que se abrió en las últimas horas: ¿Ortega ya es más para la historia de Alajuelense que lo que fue Patrick Pemberton?

Se abrió el debate en Alajuelense: ¿Washington Ortega o Patrick Pemberton?

Sí, así de alto está el hype que existe con el charrúa. Al punto de que no son pocos los que ya lo ponen por encima de la leyenda rojinegra y de La Sele. El debate se abrió en el programa Seguimos, en el streaming de Kevin Jiménez.

Los periodistas tiraron la primera piedra y luego ya todo el protagonismo fue de la afición, que a través de los comentarios se manifestó en favor de uno y otro. “Es mlil veces mejor Patrick”, escribió un usuario.

“Puede ser mejor, pero no más leyenda que Patrick… aún”, sentenció otro. “Pemberton fue más determinante, jugó en la época donde Saprissa y Heredia estaban en mejor nivel y había un campeonato mucho más competitivo”, argumentó un fanático.

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“Es mejor portero Washi sin duda pero lo que dejó Patrick todavía Ortega no lo ha dejado… hay que respetar la historia”, escribieron también.

Hasta gente de Saprissa se metió en la discusión. “Soy morado pero Ortega tiene demasiado nivel mejor que Pemberton”, opinó uno desde Tibás. Y así siguieron los comentarios que pueden leer en la publicación de Instagram aquí arriba. “¿Cómo vas a hacer esa comparación con el mejor de la Liga? Es Patrick mil x mil“.

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Washington Ortega vs. Patrick Pemberton en Alajuelense: sus números

De todos modos, la mejor manera de saldar la discusión entre Ortega y Pemberton –si es que eso es posible– es recurrir a los números de cada uno en Alajuelense. Por eso aquí dejamos un frente a frente según los datos de Transfermarkt.

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Los números Washington Ortega Patrick Pemberton Partidos 64 378 Goles recibidos 42 376 Vallas invictas 32 143 Minutos 5.775 34.185 Títulos conseguidos 4 6