“Votar por el continuismo”: jugador de Alajuelense se suma a Celso Borges con un mensaje firme en la previa de las elecciones

Este martes, a menos de una semana de las elecciones generales de Costa Rica, el capitán de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges, colaboró con CR Hoy para difundir un mensaje en el que instó a sus compatriotas aparticipar de los comicios que definirán a un nuevo presidente y a los integrantes de la Asamblea Legislativa hasta 2030.

En el video, el mediocampista apeló al compromiso ciudadano y a la importancia del sufragio: “Yo sé que todos queremos un país mejor para todos. El hecho de poder votar significa mucho para uno como ciudadano, así que instarlos a que todo mundo vaya y demuestre su solidaridad con Costa Rica a la hora de ir a votar. Pensemos que somos afortunados de tener esta opción y que el primero de febrero gane siempre el pueblo de Costa Rica. Pura vida”, expresó Borges, de 37 años.

Celso Borges le habló a Costa Rica (Instagram).

Se suma a Celso Borges

Aunque Daniel Chacón se encuentra cedido en Municipal Liberia, su ficha sigue perteneciendo a Alajuelense y, tras la grave lesión de rodilla sufrida en julio de 2025, llevó adelante buena parte de su recuperación en el Centro de Alto Rendimiento del club rojinegro.

Siguiendo la línea del llamado a votar, pero con una postura más explícita, el zaguero de 24 años compartió una historia en Instagram en la que pidió no apoyar al oficialismo, enarbolado detrás de la figura de la politóloga Laura Fernández Delgado del Partido Pueblo Soberano.

Daniel Chacón marcó su postura (Instagram).

La preocupación de Chacón es principalmente ambiental: “Hagamos valer el privilegio de vivir en una democracia y poder cuidar nuestro precioso país”, escribió, junto a un posteo de Faunatica.CR que sostenía la consigna “No se puede amar a los animales y votar por el continuismo”.

El posteo apunta directamente contra el presidente Rodrigo Chaves, a quien acusa de carecer de “valores y ética”, citando como antecedentes una sanción del Banco Mundial y decisiones gubernamentales cuestionadas en materia ambiental.

Parte de la publicación que compartió Daniel Chacón (Faunatica.CR).

Como resalta la publicación compartida por el manudo, el actual gobierno permitió tala y construcción en Gandoca-Manzanillo, afectando el hábitat de animales silvestres, un hecho que —afirman— fue minimizado al señalar que se trataba de “pocos árboles”. El mensaje sentencia que votar por el PPSO “es apostar por un futuro que normaliza el daño ambiental, poniendo en riesgo la biodiversidad y el ecoturismo del que vive el país”.