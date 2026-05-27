La Liga ya se aseguró al central de Liberia pero se encontró con un problema cuando fue a buscar al 10 brumoso.

El mercado de fichajes no se detiene para la Liga Deportiva Alajuelense. En medio de la turbulencia generada por el reciente escándalo disciplinario que envuelve a Alejandro Bran y Kenneth Vargas, la directiva rojinegra igual mantiene el enfoque en la reestructuración de su planilla de cara al Apertura 2026.

En ese camino, el conjunto manudo logró cerrar este martes la incorporación de Yeison Molina, proveniente del Municipal Liberia, un defensa central que el nuevo entrenador Ismael Rescalvo había pedido. Sin embargo, y tras una negociación, no se trató de una transacción menor aunque sí al lado de otras que casi concreta el León.

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Las cifras detrás del fichaje de Molina y la barrera por Núñez

De acuerdo con la información revelada por el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, las negociaciones para sacar a Molina de la Ciudad Blanca requirieron de un esfuerzo económico adicional por parte de Alajuelense para poder activar la cláusula del jugador tras una primera negativa.

“Por Yeison Molina habían ofrecido 50 mil dólares y dijeron que no, así que la cláusula de salida anduvo por los 60/70 mil dólares”, explicó Jiménez. Sin embargo, el periodista aprovechó el contexto para poner en perspectiva este monto, recordando las fuertes sumas de dinero que se han manejado en las oficinas manudas en años anteriores.

Yeison Molina esyuvo en el radar de Alajuelense pero también de Saprissa.

Kevin apuntó que hace unos años, Alajuelense llegó a pagar cerca de 150 mil dólares al Club Sport Cartaginés por Marcel Hernández, pero reveló el prohibitivo precio que los brumosos le pusieron hace pocos días a otra de sus grandes figuras para evitar que terminara en el Morera Soto.

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“La oferta por Cristopher Núñez era mucho más alta, 200 mil dólares o por ahí. Lo blindaron para que no se lo llevara la competencia”, aseguró el comunicador.

La postura del Municipal Liberia

Desde la perspectiva del equipo vendedor, la salida de Yeison Molina no respondía a una necesidad económica urgente, sino a una negociación en la que se cumplieron las exigencias institucionales. Así lo explicó Hancer Zúñiga, Gerente Deportivo de Liberia, en diálogo con Columbia Deportiva.

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“Nosotros no teníamos ni siquiera la mínima intención de que el jugador saliera. Igual en su momento lo conversamos con él a ver si tenía interés”, explicó el directivo. “Acá la negociación se dio en dos tractos: primero fue ponerse de acuerdo en lo económico con nosotros y luego ponerse de acuerdo también en lo económico con el jugador para que él esté a gusto de poder tomar esa decisión”, agregó y fue más allá.

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“De parte de nosotros, pedimos lo que realmente creíamos que el jugador vale. No con la intención o con esa presión de querer deshacerse del jugador porque no la teníamos. Llegamos a un punto de equilibrio en el cual la parte deportiva y financiera del Municipal Liberia estuvieron de acuerdo y se tomó la decisión”, concluyó el gerente.

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En síntesis