El escándalo de indisciplina parece recién haber empezado y está golpeando a La Sele justo antes de los amistosos contra Colombia e Inglaterra.

El episodio de indisciplina protagonizado por Alejandro Bran este domingo por la noche, ya en la madrugada del lunes, parece no tener fin. Es que después de que la camioneta del futbolista fuera baleada a la salida de un bar, comenzó a saberse que el jugador de la Liga Deportiva Alajuelense no estaba solo.

El primer nombre que se confirmó fue el de Kenneth Vargas ya que fue el propio club manudo el que emitió un comunicado informando que ellos dos quedaban apartados de la institución.

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Sin embargo, en horas de este martes, entró en escena Warren Madrigal: el ex Saprissa y los dos liguistas estaban concentrados con la Selección de Costa Rica para los amistosos frente a Colombia e Inglaterra pero fueron separados de la planilla por Fernando Batista. Pero el asunto es que al parecer, no sólo fueron ellos tres.

Aparecieron las fotos: Batista limpiaría a tres jugadores más

Este miércoles, en el programa Seguimos, el periodista Jason Arce informó que existen otros futbolistas involucrados y que en las próximas horas podrían comenzar a trascender los nombres.

Hay más jugadores que están siendo investigados. Hay más nombres”, aseguró el comunicador. “Me han llegado fotos que no voy a difundir, pero si se cumple la lista original que me han venido pasando, en teoría deberían salir de la convocatoria tres jugadores más”, agregó Arce.

Fernando Batista podría borrar a más seleccionados nacionales.

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“Son nombres muy importantes que deberían comandar a la próxima generación”, detallaron en el programa de streaming que se emite por el canal de Kevin Jiménez, quien ayer fue el primer en adelantar las salidas de Bran, Vargas y Warren de La Sele.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica?

En medio de todo este escándalo, la selección comandada por Fernando Batista debe afrontar dos amistosos de calibre. El primero será nada menos que ante Colombia, este lunes en El Campín de Bogotá, en la que será la despedida de los cafeteros ante su gente previo al Mundial 2026.

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Luego La Sele viajará a Estados Unidos para medirse frente a Inglaterra el 10 de junio en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, también como antesala del debut inglés en la Copa del Mundo a la que Costa Rica no se clasificó.

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En síntesis

Fernando Batista excluyó a Bran, Vargas y Madrigal de La Sele por indisciplina.

excluyó a Bran, Vargas y Madrigal de La Sele por indisciplina. Alejandro Bran recibió disparos en su camioneta al salir de un bar el domingo.

al salir de un bar el domingo. El 1° de junio Costa Rica jugará un amistoso ante Colombia en Bogotá y el 10, contra Inglaterra en Orlando, Florida.