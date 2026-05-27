“Cerramos esta etapa”: Motagua confirma la salida más inesperada tras coronarse campeón del Clausura 2026

Motagua ya inició con la reestructuración de cara a la siguiente temporada en la que pelearán por al menos tres títulos.

Luego de coronarse campeones del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, Motagua confirmó este 27 de mayo el adiós más inesperado tras 26 años de relación con la institución.

El Ciclón Azul anunció que la reestructuración irá más allá de la plantilla y será también a nivel de marca deportiva. Y es que, hizo oficial el adiós de Joma, marca española que estuvo en los momentos más importantes en la historia del club.

ver también Un 9 y dos extremos para Motagua: los fichajes que Javier López quiere para la Copa Centroamericana

A través de un emotivo comunicado en su cuenta de X, Motagua destacó que durante más de dos décadas ambas partes construyeron una relación que ayudó a fortalecer la identidad del club y proyectar su imagen dentro y fuera de Honduras.

De la misma manera, reconocieron el impacto que tuvo Joma con los uniformes utilizados por generaciones de futbolistas y aficionados.

“Siempre serán parte de nuestra historia”, dice parte del comunicado del club que provocó la inmediata reacción de sus aficionados.

Con este adiós, Motagua oficializa que vestirá con nueva marca deportiva y los reportes precisan que Champions sería su nuevo patrocinador, aunque no ha sido oficializado.

Publicidad

Publicidad

ver también Motagua ya tendría amarrado su primer fichaje y llegaría directamente desde Europa

El mensaje de Motagua

¡Gracias, Joma!

Durante más de 26 años, Joma fue mucho más que la marca que vistió nuestros colores: fue parte de nuestra historia. Con cada uniforme, acompañó al Motagua en noches inolvidables, celebraciones, desafíos y títulos que hoy forman parte del orgullo de toda nuestra afición.

Juntos recorrimos un camino lleno de emociones, crecimiento y grandes momentos que ayudaron a fortalecer la identidad del club y a proyectar el nombre de Motagua dentro y fuera de Honduras. Cada camiseta llevó consigo el esfuerzo de nuestros jugadores y el sentimiento de miles de aficionados que la portaron con orgullo.

Publicidad

Hoy cerramos esta etapa con un enorme agradecimiento por todo lo vivido. Nos quedan los recuerdos, los triunfos y la satisfacción de haber compartido una alianza que dejó huella en la historia azul.

Publicidad

A toda la familia de Joma, gracias por caminar a nuestro lado durante tantos años. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos, con la certeza de que siempre serán parte de la historia del Motagua.

Publicidad