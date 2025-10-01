“La última palabra”: Piojo Herrera no es quien decidirá si Creichel Pérez se une al microciclo de La Sele tras su escándalo en Alajuelense

El nombre de Creichel Pérez volvió a encender la polémica en el fútbol costarricense. El joven jugador de la Liga Deportiva Alajuelense fue uno de los protagonistas del escándalo del pasado fin de semana, en el que, junto a John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz, fue visto a la salida de una discoteca en estado de ebriedad.

La situación se agravó cuando Pérez y Ruiz terminaron a los golpes en plena vía pública, después de una discusión que, según trascendió, inició porque uno de ellos quería impedir que el otro condujera bajo los efectos del alcohol. La escena provocó que el club rojinegro actuara con mano dura y apartara a los cuatro futbolistas de toda actividad con el primer equipo.

La sorpresa: convocado por La Sele

Pese a la sanción interna de Alajuelense, el técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, incluyó a Creichel Pérez en la lista de convocados al microciclo que se desarrolla desde este martes hasta el 4 de octubre.

La noticia tomó a muchos por sorpresa, ya que se esperaba que el escándalo tuviera consecuencias inmediatas también en la Tricolor. Sin embargo, según reveló el periodista Josué Quesada, el nombre de Pérez ya estaba en la convocatoria antes de conocerse los hechos y no se modificó posteriormente.

¿Quién definirá la convocatoria de Creichel Pérez?

Aunque Herrera lo citó, su presencia en el microciclo no está garantizada. La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que se realizará una reunión entre el propio Herrera, el técnico de Alajuelense, Óscar Machillo Ramírez, y miembros de la dirigencia federativa.

Será precisamente el Machillo quien tendrá la última palabra sobre si Creichel Pérez puede incorporarse o no a los entrenamientos de La Sele, tomando en cuenta la sanción impuesta a nivel interno en el club.

De esta forma, la situación del juvenil manudo queda en suspenso, a la espera de una decisión que marcará no solo su futuro inmediato con la Selección, sino también el mensaje que el fútbol costarricense enviará sobre la disciplina y el comportamiento de sus futbolistas.