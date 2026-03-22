“Mi cabezón, estamos juntos…”: Santiago Van der Putten recibe el abrazo más sentido de los referentes de Alajuelense tras confirmarse su lesión

La escena daba mala espina desde el primer momento: tras un mal movimiento en el césped sintético del Estadio Carlos Alvarado, Santiago Van der Putten debió abandonar el terreno de juego mientras se disputaba el Clásico Provincial entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

Y hace apenas unos minutos, el club manudo compartió un comunicado oficial en el que se confirmó la peor de las noticias: “Santiago Van der Putten presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha”.

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El zaguero de 21 años será operado esta misma semana, y se espera que su tiempo de recuperación sea de no menos de 9 meses, siempre sujeto a evolución. Un golpe durísimo para uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel, que venía despertando interés en el exterior.

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La noticia devastó a todo Alajuelense. Hace menos de un mes, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez había sufrido el mismo revés con Malcom Pilone, que ya pasó por el quirófano y atraviesa su proceso de rehabilitación. Ahora, otro de los pilares del equipo lo acompaña en la enfermería, en un momento sensible de la temporada.

Las reacciones de sus compañeros

El primer integrante del camerino manudo en reaccionar fue uno de sus referentes: Washington Ortega. El guardameta uruguayo, que incluso en la derrota fue la gran figura de la Liga en Santa Bárbara, compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Van der Putten en pleno partido y un mensaje cargado de apoyo: “Fuerza hermano, estamos contigo… Vas a volver más fuerte 🙏🏻🫂”.

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(Instagram).

Minutos después, Alexis Gamboa, compañero de zaga del juvenil, también se hizo presente con palabras que conmovieron al entorno rojinegro: “Mi cabezón, estamos juntos, los planes de Dios son difíciles de entender pero siempre son con un propósito. Sé que volverás más fuerte mi hermano, eres un guerrero”.

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Anthony Hernández no tardó en sumarse a los gestos de solidaridad para Van der Putten: “Solo Dios sabe el porqué. Estamos juntos hermanos”, escribió el extremo rojinegro vía Instagram.

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En síntesis

Parte médico confirmado: Santiago Van der Putten sufrió ruptura completa del ligamento cruzado anterior y estará fuera al menos 9 meses.

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– Duro golpe para la Liga: se suma a la lesión reciente de Malcom Pilone y afecta a un titular clave del equipo.

–Reacción del vestuario: referentes y compañeros como Washington Ortega y Alexis Gamboa le enviaron mensajes de apoyo que conmovieron al liguismo.