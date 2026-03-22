Mazazo a Machillo Ramírez: Unafut confirma la noticia que Alajuelense no quería ver tras caer ante Herediano

La derrota en el Clásico Provincial ante el Club Sport Herediano caló hondo en la Liga Deportiva Alajuelense, que no solamente dejó una pobre imagen deportiva en el Carlos Alvarado, sino que también desaprovechó la oportunidad de separarse de sus perseguidores en la pelea por el cuarto lugar de la clasificación del Torneo Clausura 2026.

Para Óscar “Machillo” Ramírez en particular, la noche fue una pesadilla. El esquema inicial del DT rojinegro aguantó durante el primer tiempo, pero en el complemento fue ampliamente superado por un José Giacone que estuvo certero a la hora de ajustar, con cambios ofensivos que asfixiaron a la Liga mientras se refugiaba contra su propia área.

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Revés confirmado por la Unafut

De esta manera, el técnico argentino alcanzó un logro importante: la primera victoria de su carrera como entrenador enfrentándose al Machillo. Hasta este fin de semana, el estratega sudamericano arrastraba una larga racha sin poder imponerse ante el DT más ganador en la historia manuda.

El dato fue confirmado por la propia Unafut, que en sus canales oficiales de redes sociales compartió: “Primera victoria de José Giacone ante Óscar Ramírez en Liga Promerica”.

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Anteriormente, Giacone registraba 4 empates y 6 derrotas frente al Machillo. Fue recién en su enfrentamiento número 11 en el que logró romper esta maldición y poner de rodillas al técnico rojinegro.

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El orgullo de José Giacone

El técnico de Herediano se mostró orgulloso por haber sacado la tarea ante un colega de la talla de Ramírez: “Creo que es la primera vez que le gano en mi carrera, estoy muy feliz porque le gané a Óscar, sinceramente. Hay que decir las cosas como son, para mí es uno de los mejores técnicos que tiene este país y tengo gran respeto por su trabajo. Es una alegría haberle ganado”, sentenció en conferencia de prensa.

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Mientras tanto, Ramírez asumió el golpe con humildad y reconoció la superioridad del rival. “El primer tiempo estuvo parejo, en el segundo nos superaron, fueron mejores. Felicitar a José Giacone”, expresó el estratega, quien fue claro al señalar que el dominio florense marcó la diferencia. “De lo que pasó en el segundo tiempo no puedo decir nada, Herediano nos superó, fue virtud de ellos”, concluyó.

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En síntesis

-Alajuelense cayó ante Herediano y perdió la chance de despegarse en la lucha por el cuarto lugar.

-Unafut confirmó la primera victoria de José Giacone sobre Machillo Ramírez tras 10 intentos sin ganar.

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-La Liga resistió un tiempo, pero fue ampliamente superada en el complemento tras los ajustes de Herediano