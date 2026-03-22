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“Ruptura completa”: Alajuelense confirma la lesión de Santiago van der Putten y cuánto tiempo estará fuera

Desde Alajuelense confirmaron la gravedad de la lesión de Santiago van der Putten luego de retirarse en el partido ante Herediano.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Alajuelense confirmó la lesión de Santiago van der Putten
© AlajuelenseAlajuelense confirmó la lesión de Santiago van der Putten

La confirmación de Alajuelense sobre la situación de Santiago van der Putten genera preocupación tanto en el club como en la Selección de Costa Rica en donde tenía en mente como objetivo poder debutar.

Tras salir lesionado en la derrota (2-1) ante Herediano, se esperaba con mucha ilusión que la lesión no fuera tan grave. Sin embargo, a través una publicación de Alajuelense, se confirmó el pronóstico más oscuro.

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¿Qué dijo Alajuelense sobre la lesión de Santiago van der Putten?

Santiago Van der Putten sufrió una dura lesión al confirmarse que presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, un diagnóstico que lo obligará a pasar por el quirófano esta misma semana.

El defensor afrontará ahora un largo proceso de recuperación, estimado en aproximadamente nueve meses y sujeto a su evolución.

Santiago Van der Putten presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente esta semana, el tiempo aproximado de recuperación es de 9 meses de acuerdo a evolución“, confirmó Alajuelense en sus redes sociales.

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De esta manera, Alajuelense pierde a una de sus piezas defensivas en un momento sensible de la temporada, mientras Santiago van der Putten se prepara para afrontar una etapa exigente fuera de las canchas.

Datos claves

  • Santiago Van der Putten sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.
  • El jugador será operado esta misma semana, según informó oficialmente Alajuelense.
  • Su recuperación tomará aproximadamente 9 meses, aunque el plazo dependerá de su evolución.
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