El primer bombazo de Erick Lonnis: Saprissa buscaría quitarle a Alajuelense el jugador favorito del Machillo Ramírez

Deportivo Saprissa no se ha caracterizado por buscar “bombazos” en los últimos mercados de fichajes. El último gran intento lo hizo a mediados de 2023, cuando apostó por repatriar sin éxito a Joel Campbell. Desde entonces, por decisión de la directiva —y producto también de su inestable economía—, sus contrataciones distaron de ser rimbombantes.

Ahora mismo, en el club están enfocados en clasificar a las semifinales como líderes de la fase regular. El equipo de Hernán Medford está segundo, a un punto de Herediano y con cuatro jornadas por delante en el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el comité deportivo que lidera Erick Lonnis ya tiene en la mira el próximo mercado de piernas.

“Entre mayo y agosto vamos a estar activos”, prometió el presidente de la institución, Roberto Artavia, quien proyecta para entonces una economía más saneada. Y en esa ventana de traspasos, harían el intento por seducir a uno de los jugadores más talentosos de su archirrival, Liga Deportiva Alajuelense.

Saprissa buscaría llevarse a Anthony Hernández

Según externaron en La Voz Saprissista, el apuntado es el desequilibrante extremo Anthony Hernández. “No está contento en la Liga, parece. Hay un rumor desde Puntarenas (su exequipo) de que así es, así como me llegó el rumor de Yoserth Hernández… Saprissa podría acercarse en algún momento”.

ver también Erick Lonnis se adelanta al mercado: Saprissa apunta a la joya de un rival directo que ya pasó por La Sele

“Pikachu”, de 24 años, es una de las debilidades futbolísticas del entrenador de la Liga, Óscar Ramírez, quien lo ha elogiado en múltiples ocasiones. Y en este semestre le fue dando minutos poco a poco a raíz del desgarro que sufrió el puntarenense en el isquiotibial derecho. Recién después de la fecha FIFA pudo jugar dos partidos seguidos como titular en el Clausura 2026.

En enero, Hernández reveló que tuvo ofertas desde China y Chile tras erigirse como figura en la conquista del título 32, pero finalmente no se dio su salida. Resta ver si Saprissa, que, de acuerdo a la misma fuente, “quiere ir por un delantero nacional sí o sí para el próximo torneo”, acerca la suya. Aunque el panorama luce complejo.

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De ser marginado por Guimaraes a convertirse en figura con “Machillo” Ramírez: Hernández lleva 12 goles y 5 asistencias en 77 partidos con Alajuelense. (Foto: LDA)

El seleccionado nacional tiene contrato con la institución rojinegra hasta diciembre de 2028. Por lo que los de Tibás deberían abonar su cláusula de rescisión, propia de un jugador con proyección internacional, o tratar de negociar para cerrar un préstamo, si es que el interés es real.

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En resumen

Saprissa al acecho: el comité deportivo liderado por Erick Lonnis planea un mercado agresivo y tendría en la mira el fichaje de Anthony Hernández .

el comité deportivo liderado por planea un mercado agresivo y tendría en la mira el fichaje de . Figura en disputa: “Pikachu” es pieza clave para Óscar Ramírez en Alajuelense, pero rumores indican que el jugador no estaría cómodo en el club rojinegro.

“Pikachu” es pieza clave para en Alajuelense, pero rumores indican que el jugador no estaría cómodo en el club rojinegro. Refuerzo nacional: la directiva morada buscaría al extremo de 24 años como su gran apuesta para el próximo torneo tras sanear sus finanzas.

la directiva morada buscaría al extremo de 24 años como su gran apuesta para el próximo torneo tras sanear sus finanzas. Traba contractual: Hernández tiene contrato con la Liga hasta 2028, lo que obligaría a Saprissa a negociar una cláusula de rescisión elevada.