Machillo Ramírez confirmó lo que todo Alajuelense quería saber sobre Anthony Hernández para el clásico ante Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense necesita salir del bache en el que yace después de haber ganado la 31. En sus últimas presentaciones sumó un empate y tres derrotas —dos de ellas ante Liberia, por las cuales quedó afuera del Torneo de Copa— que lo llenan de incertidumbre para el clásico nacional de este sábado contra Deportivo Saprissa.

Óscar “Machillo” Ramírez sabe mejor que nadie que una victoria en La Cueva puede empezar a devolverle la confianza al equipo y traer algo de calma en Alajuela, además de meterlo en zona de clasificación: igualarían a los morados en 12 puntos, pero los bajarían del cuarto lugar gracias a la diferencia de gol.

Para dar el golpe necesitan de sus mejores hombres. Especialmente de los más desequilibrantes. Y el epítome de esa cualidad es Anthony Hernández, a quien los problemas físicos le impidieron tener continuidad en este arranque del Clausura 2026.

¿Anthony Hernández llega al clásico contra Saprissa?

Según comentó Óscar Ramírez en la rueda de prensa de este viernes, previa al último entreno de la Liga, es altamente probable que “Pikachu” Hernández sume minutos contra Saprissa. El extremo de 24 años estaría recuperado, al igual que Fernando Piñar (el que más chances tiene de estar), Joel Campbell y Ronald Matarrita.

“‘Pika’ entrenó. Ahora voy a hacer la última sesión para ver si no se resiente”, comentó el estratega de Alajuelense, tratando de ponerle mesura al regreso que espera todo el liguismo. El ex Puntarenas salió al medio tiempo en el triunfo 3-1 ante Guadalupe, fue titular en la caída 0-1 frente a Liberia y entró como revulsivo en el 1-1 con Herediano. En total, sumó 140 minutos.

Hernández fue una pieza clave en la conquista del último campeonato nacional y aspira a recuperar poco a poco su mejor nivel para reforzar una zona del ataque donde sus compañeros no han marcado diferencias. Mermada, además, por la baja confirmada de Jeison Lucumí debido a una “dolencia muscular de segundo grado a nivel del cuádriceps de su pierna derecha”.

