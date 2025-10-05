Piojo Herrera no lo deja pasar: Jeyland Mitchell confirma la noticia que puede cambiarlo todo de cara al duelo con Honduras

La ausencia de Jeyland Mitchell se hizo sentir con fuerza en la zaga de la Selección de Costa Rica durante la última fecha FIFA. En las primeras dos jornadas de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera, que no pudo contar con el potente defensa por lesión, se mostró frágil en su última línea, concediendo 4 goles en 2 partidos y sin lograr los resultados esperados ni contra Nicaragua ni contra Haití.

Por eso, el regreso del actual jugador del Sturm Graz es uno de los más esperado por los aficionados costarricenses de cara al crucial compromiso ante Honduras, programado para el jueves 9 de octubre desde las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica) en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Ante una selección tan física y amenazante en el juego aéreo como la de Reinaldo Rueda, la presencia del ex Alajuelense en defensa puede cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Una noticia clave para visitar a Honduras

Este domingo se confirmaron buenas noticias: Jeyland Mitchell se encuentra en un buen nivel para visitar a Honduras. El legionario de 21 años había debutado con el conjunto austríaco entre semana en la Europa League ante el Rangers de Escocia, y ahora se estrenó en la Bundesliga Austríaca. Mitchell ingresó al minuto 60 en la victoria 2-0 ante el Altach, que catapultó al Sturm Graz al liderato absoluto del campeonato.

Jeyland Mitchell firmó una buena actuación en la Bundesliga de Austria (Intagram: Kevin Jiménez).

Durante sus 29 minutos en cancha, Mitchell dejó buenas impresiones: registró 18 toques de balón, 3 despejes, 2 duelos aéreos ganados de 3 intentados, 4 pases precisos y 1 pase largo acertado de 3, con una valoración de 6,8 en la plataforma Sofascore. Con este rendimiento cumplidor, el costarricense demostró al Piojo Herrera que está listo para ser titular y aportar seguridad defensiva ante los catrachos.

¿Cuándo llega Jeyland Mitchell a Costa Rica?

Jeyland Mitchell será uno de los últimos legionarios en arribar al país. Está previsto que llegue el lunes 6 de octubre, alrededor de las 5:10 p.m. hora de Costa Rica, junto a Carlos Mora (U. Craiova de Rumania).

Dos horas más tarde, a las 7:40 p.m., se espera la llegada de Manfred Ugalde (Spartak Moscú), quien será el último jugador en unirse a la convocatoria del Piojo Herrera.