Concacaf lo confirma: Machillo Ramírez recibe la noticia que todo Alajuelense esperaba tras eliminar a Motagua de la Copa Centroamericana

Este sábado 4 de octubre, Liga Deportiva Alajuelense recibió la noticia que estaba esperando tras la celebrada eliminación al Motagua de Honduras en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Después de caer derrotado en el Morera Soto, el conjunto de Óscar “Machillo” Ramírez se enfrentaba a un panorama muy oscuro en Tegucigalpa, pero gracias a un brillante Joel Campbell y la aparición agónica de Diego Campos, logró dar vuelta la serie con un 2-1, que se festejó en todo el país. Es que, en la antesala del duelo entre las selecciones de Costa Rica y Honduras, cualquier victoria nacional tiene un valor simbólico adicional para los aficionados.

ver también Perjudica a Alajuelense: Machillo Ramírez recibe la noticia que lo deja contra las cuerdas en el momento más crítico de los manudos

La noticia que Alajuelense ansiaba conocer

La Concacaf compartió en su página oficial el cronograma de las semifinales de la competencia, donde los cuatro equipos que quedan en pie ya han asegurado su boleto para la próxima Concachampions.

Publicidad

Publicidad

Alajuelense quiere ser tricampeón centroamericano (Foto: LDA).

La Liga ahora se medirá a otro gigante catracho, CD Olimpia, que fue el segundo mejor equipo de la fase regular detrás del Plaza Amador panameño. El partido de ida se jugará el jueves 23 de octubre en el Alejandro Morera Soto a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), mientras que la serie se definirá una semana después, el jueves 30, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, también a las 8:00 p.m.

Publicidad

La otra semifinal de la Copa Centroamericana

La otra llave de semifinales enfrentará al Real España de Jeaustin Campos contra el Club Xelajú de Guatemala. La ida será el 22 de octubre en el Morazán, y la revancha el 29 en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala.

Publicidad

Los ganadores de estas series avanzarán a la final, que según la Concacaf está programada para entre el 25 y 27 de noviembre (partido de ida) y entre el 2 y 4 de diciembre (partido de vuelta).

Publicidad

ver también “Confirmado”: Alajuelense hace oficial lo que sucederá con el futuro de Creichel Pérez y los demás sancionados por el Machillo Ramírez

Por otro lado, los cuatro perdedores de los cuartos de final —CS Cartaginés (CRC), Sporting San Miguelito (PAN), CD Plaza Amador (PAN) y FC Motagua (HON)— avanzaron al Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf.