“Una despedida más”: la esposa de Bryan Ruiz emociona a todos con la última noticia sobre su salud

El corazón del fútbol costarricense volvió a estremecerse este lunes con un mensaje lleno de fe, amor y esperanza. Carolina Jaikel, esposa del exjugador y capitán de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, compartió novedades de su salud.

¿Qué noticia dio la esposa del ex futbolista?

Carolina hizo una explicación con emotivas palabras antes de partir nuevamente a Estados Unidos, donde continúa su tratamiento médico contra el cáncer. La noticia conmovió a todo el país, especialmente a la familia manuda, que ha seguido de cerca la batalla de Carolina desde que en junio pasado se confirmara su diagnóstico.

En su publicación, la esposa del Bryan Ruiz escribió unas líneas cargadas de espiritualidad y fortaleza, dedicadas a sus hijos, Benjamín y Leonardo, de quienes debió separarse temporalmente para continuar su tratamiento.

“Una despedida más, pero cada vez más llenos de Dios, cada vez con más fe, cada vez más agarrados de su mano. Esta vez dejo mi corazón entero, pero mi mirada está puesta donde tiene que estar”, expresó Jaikel en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía junto a sus pequeños.

Las palabras reflejan no solo la dureza del proceso que enfrenta, sino también la serenidad y confianza con las que ha afrontado uno de los desafíos más grandes de su vida. Desde que comenzó su lucha contra la enfermedad, Carolina se ha convertido en un ejemplo de valentía, inspirando a miles de personas dentro y fuera del deporte.

Bryan Ruiz, siempre discreto en su vida personal, ha estado a su lado durante todo este proceso, priorizando a su familia tras su retiro del fútbol profesional en 2022. El exjugador ha expresado en varias ocasiones su agradecimiento por las muestras de apoyo que ambos han recibido por parte de la afición, excompañeros y clubes nacionales.