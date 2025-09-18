“Hoy es uno de esos días”: Bryan Ruiz conmueve a Costa Rica con su gesto en el duro momento que vive su esposa ￼

Bryan Ruiz, uno de los grandes referentes del fútbol costarricense, volvió a dar una lección de vida fuera de las canchas. El exjugador acompañó a su esposa, Carolina Jaikel, en una rutina de ejercicio en medio del duro proceso que ella enfrenta contra el cáncer, conmoviendo a todo el país con su gesto de amor y solidaridad.

La Comadreja no solo dejó atrás su rol en Alajuelense como asistente técnico y entrenador en ligas menores, sino que ha estado presente en cada paso de su esposa. En reiteradas ocasiones aparece en sus publicaciones, y ella misma ha destacado la entrega y apoyo incondicional de su pareja en esta etapa.

¿Qué hizo Bryan Ruiz junto a su esposa?

Este jueves, Carolina compartió en sus redes sociales lo difícil que resultó una de sus rutinas debido a las fuertes náuseas que estaba atravesando. Sin embargo, relató que la compañía de Bryan marcó la diferencia. “Hoy es uno de esos días que el ejercicio cuesta, tengo un poco más de náuseas. Pero esta compañía no se desaprovecha”, escribió, mencionando a su esposo en el mensaje.

En las imágenes se observa a ambos realizando la rutina juntos, transmitiendo unión, fuerza y fe. Para muchos seguidores, la escena simboliza lo que significa enfrentar una batalla tan dura con el respaldo de la familia, mostrando que el amor verdadero se refleja en los momentos más difíciles.

La publicación que realizó Carolina Jaikel en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram)

El gesto de Ruiz no tardó en generar reacciones emotivas en redes sociales. Aficionados de Alajuelense, amigos y figuras del deporte reconocieron la actitud del excapitán de la Selección Nacional, subrayando que su grandeza también se mide fuera del campo.

Con cada acción, Bryan Ruiz confirma que su mayor triunfo está en casa: ser un compañero ejemplar. Su ejemplo de entrega y compromiso con Carolina se ha convertido en un mensaje de esperanza que trasciende el deporte y toca el corazón de toda Costa Rica.