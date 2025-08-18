Es tendencia:
"No puedo ni explicar": el emocionante mensaje de Carolina Jaikel a Bryan Ruiz en un momento muy especial

En una fecha muy especial, Carolina Jaikel le dedicó un cariñoso mensaje a Bryan Ruiz y emocionó a todos en las redes sociales.

Por Pablo Rocca

Carolina Jaikel tuvo un hermoso gesto con Bryan Ruiz.

El exjugador y excapitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, celebra un año más de vida en medio de un contexto personal muy especial. Su esposa, la abogada Carolina Jaikel, quien libra una dura batalla contra el cáncer, le dedicó un mensaje cargado de amor y gratitud que conmovió a cientos de seguidores en redes sociales.

Un cumpleaños distinto

Ruiz llegó este lunes a los 40 años, pero la celebración trasciende lo deportivo y lo familiar. A inicios de julio, el exfutbolista decidió dejar su trabajo en Alajuelense para dedicarse por completo al cuidado de Carolina, diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea.

En ese marco, Jaikel utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle palabras que reflejan la fortaleza de su relación y la importancia del apoyo incondicional que ha recibido en esta etapa tan difícil.

El mensaje de Carolina

Feliz cumple flaquito. Yo antes pensaba que te amaba, pero ahora ese amor ha crecido exponencialmente a niveles que no puedo ni explicar. Te amo y te admiro con todo lo que soy. Los tres cachorros y yo somos muy dichosos de compartir nuestra vida con vos. Que Dios te cuide a cada paso, te guíe y te abrace de amor cada segundo, escribió la también madre de sus tres hijos.

La publicación de Carolina en sus redes sociales.

Amor y resiliencia

El mensaje se viralizó rápidamente y generó numerosas muestras de apoyo hacia la pareja. Para muchos, la decisión de Ruiz de pausar su carrera profesional para estar junto a su esposa ha reafirmado su papel no solo como referente deportivo, sino también como ejemplo de compromiso humano y familiar.

Jugó 584 partidos, ganó 10 títulos y retiraron su dorsal: la leyenda de Alajuelense que hizo emocionar a Bryan Ruiz

Jugó 584 partidos, ganó 10 títulos y retiraron su dorsal: la leyenda de Alajuelense que hizo emocionar a Bryan Ruiz

El cumpleaños del “Capi” se convierte así en un recordatorio de que, más allá de los goles y las glorias en la cancha, el verdadero triunfo se mide en la capacidad de acompañar y sostener a quienes más se aman en los momentos más duros.

