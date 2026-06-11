Saprissa queda en el olvido: Los detalles que acercan a Minor Álvarez a Xelajú

Xelajú MC está a punto de cerrar uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes de cara al Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana. El experimentado guardameta Minor Álvarez ya se encuentra en Quetzaltenango y únicamente restan detalles administrativos para que sea presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto superchivo, iniciando así un nuevo capítulo en su extensa trayectoria en el fútbol guatemalteco.

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El arquero llega procedente del Deportivo Saprissa, club con el que tuvo poca actividad durante el último semestre. Tras finalizar sus compromisos en Costa Rica y permanecer algunos días en Alta Verapaz, el futbolista fue contactado por la dirigencia altense, que rápidamente avanzó en las negociaciones para concretar su incorporación a préstamo y reforzar una de las posiciones más importantes del equipo.

Minor Álvarez regresa al lugar donde inició su historia

La llegada de Minor Álvarez tiene un significado especial, ya que Xelajú MC fue el primer equipo que defendió en Guatemala cuando aterrizó en el país en el año 2013. En aquella etapa apenas disputó tres encuentros oficiales y acumuló 270 minutos, debido a la fuerte competencia que existía bajo los tres palos con los entonces guardametas Eleazar Esaú Estrada y Carlos Rodríguez.

Más de una década después, el destino vuelve a cruzar los caminos del arquero con la institución altense. Esta vez lo hace con una experiencia mucho mayor y convertido en uno de los porteros más reconocidos del fútbol nacional, por lo que solamente está a la espera de la firma de contrato y el anuncio oficial para que todo sea confirmado.

A lo largo de su carrera en Guatemala, Álvarez ha defendido las camisetas de Malacateco, Antigua GFC, Petapa, Marquense, Cobán Imperial y el propio Xelajú MC. Su paso más exitoso llegó con los cobaneros, donde fue una pieza fundamental para conquistar el histórico título del Apertura 2022, consolidándose como uno de los guardametas más confiables del campeonato.

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Con su inminente incorporación, los quetzaltecos suman experiencia, liderazgo y conocimiento de la competición local. La afición superchiva espera que Minor Álvarez pueda aportar seguridad bajo los tres palos y convertirse en una pieza importante en la búsqueda de protagonismo durante el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, torneos en los que el conjunto altense aspira a pelear por los primeros puestos.