Tres expulsados en el debut del Mundial 2026 de México vs. Sudáfrica: cuántas fechas se pierden por roja directa

Sampaio expulsó a dos jugadores de Sudáfrica y a uno de México. Todos en el segundo tiempo.

Este jueves 11 de junio se llevó a cabo el partido inaugural del Mundial 2026. México, seleccionado anfitrión, superó a su par de Sudáfrica por 2-0 en un encuentro que contó con expulsados en el debut, algo que no ocurría desde la década del 90. De hecho, es la primera vez que hay tanta cantidad de rojas.

Todas las tarjetas que mostró el árbitro brasileño, Wilton Sampaio, fueron de manera directa. No hubo amarilla de por medio. Dos se las mostró al seleccionado africano, mientras que la última fue para el combinado mexicano sobre el final cuando el juego estaba sentenciado.

Yaya Sithole y Themba Zwane fueron expulsados por el lado de Sudáfrica, mientras que César Montes por el de México. Según la información que surgió, minutos después de haber finalizado el encuentro, es que todos ellos puedan estar presentes en la tercera jornada.

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¿Cuántas fechas se perderían los expulsados en el debut del Mundial 2026?

Esto significa que la decisión de la FIFA sería otorgarles una sola fecha de suspensión, ya que son pocos los partidos que tienen los seleccionados para disputar la Copa del Mundo. Esto no suele ocurrir en campeonatos más largos, en los que habitualmente la sanción es de dos jornadas si se trata de una roja directa.

No obstante, la expulsión de Themba Zwane podría ser mayor a una jornada, ya que hubo una agresión de por medio. En este caso, se contempla la gravedad del golpe que el sudafricano le dio a Roberto Alvarado sin la disputa por el balón.

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En las próximas horas, el Tribunal Disciplinario deberá dictaminar qué sucederá con las expulsiones de este debut que quedará para la historia. México volverá a jugar el jueves 18 de junio frente a Corea del Sur, mientras que Sudáfrica lo hará el mismo día ante República Checa.

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En resumen