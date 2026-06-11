El Mundial 2026 empezó con victoria de la Selección de México, show internacional y un Estadio Azteca lleno. Pero antes del 2-0 del equipo comandado por Javier Aguirre ante Sudáfrica, la jornada inaugural también dejó una postal incómoda en Ciudad de México.
En las horas previas al partido, diferentes movilizaciones sociales coincidieron con el operativo de seguridad montado alrededor del estadio. La capital mexicana sufrió bloqueos, disturbios y complicaciones para los aficionados que intentaban llegar al debut de El Tri.
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Una inauguración rodeada de protestas
Entre los grupos que se movilizaron aparecieron sindicatos docentes, colectivos estudiantiles, organizaciones de familiares de personas desaparecidas y otros sectores que buscaron aprovechar la exposición mundialista para visibilizar sus reclamos.
La CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) fue uno de los actores principales de la jornada. El Gobierno capitalino activó un operativo especial llamado “Última Milla”, diseñado para controlar los accesos al Estadio Azteca. La medida incluyó cierres viales, filtros de seguridad y restricciones para ingresar a la zona.
El acceso quedó limitado a personas con boleto, residentes acreditados, vehículos autorizados y servicios de emergencia. Además, se habilitaron alternativas de transporte como Park & Ride y traslados especiales para intentar ordenar la llegada de los aficionados.
Aun así, hubo quejas por fallas en el Metro, largas filas y complicaciones en distintos sistemas de transporte. El Fan Fest se mantuvo abierto, pero también funcionó bajo la presión de las protestas previstas para la jornada.
Reportes de incidentes en los accesos
Fox Sports México informó que un grupo identificado como bloque negro causó destrozos en instalaciones cercanas y en la puerta 8 del Estadio Azteca durante la inauguración.
Según ese reporte, hubo daños en instalaciones, cámaras de vigilancia y vehículos durante el recorrido de los manifestantes. También se informó que personal de prensa fue evacuado hacia zonas más seguras como medida preventiva.
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Nada de eso impidió que el partido se jugara. México salió a la cancha con convicción, Quiñones abrió el marcador a los 9 minutos y Raúl Jiménez sentenció el 2-0 en el segundo tiempo.
En síntesis
- México venció 2-0 a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, pero la previa estuvo marcada por protestas y problemas de movilidad.
- El operativo “Última Milla” restringió los accesos al Estadio Azteca y generó cierres viales en la zona.
- Fox Sports reportó destrozos en la puerta 8 del estadio, en el episodio más delicado de una jornada ya cargada de tensión.