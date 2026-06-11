Mariano Torres tiene reemplazante: Saprissa define quién lo sucederá cuando se retire

Saprissa no quiere correr riesgos y se anticipa a lo que pronto podría ser el retiro definitivo de su capitán.

El Deportivo Saprissa logró renovarle el contrato a Mariano Torres en este mercado de fichajes. El volante y referente argentino finalizaba el vínculo en junio, pero finalmente seguirá hasta el 31 de diciembre tras llegar a un acuerdo con la directiva morada.

De todas maneras, en las altas esferas de Saprissa ya se habla de lo que puede ser su retiro cuando finalice el Apertura 2026 o bien la temporada en junio de 2027. Por este motivo, el conjunto tibaseño realizó una contratación pensando en reemplazarlo con anticipación.

Según explicó Erick Lonnis, el cuadro morado ve a Andrey Soto como el sucesor de Mariano Torres. Si bien no cuenta con las mismas características que el volante argentino, su estilo de posesión gusta mucho en el club.

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“Andrey es un jugador que hemos venido analizando y para nadie es un secreto que Mariano se puede retirar en cualquier momento, y no estamos esperando que eso pase para buscar el sustituto. Primero, porque no es tan fácil, porque no se puede conseguir otro Mariano, otro Bryan Ruiz, otro Celso, otro Waston; hay que buscar un jugador que supla las características del que se va a ir”, comentó Lonnis en Radio Columbia.

Saprissa fichó a Andrey Soto por la tenencia de pelota

“Andrey es parte de las contrataciones que van en esa dirección de tener más tenencia de pelota en el equipo, y nosotros le veníamos viendo eso a él: una muy buena personalidad dentro de la cancha”, agregó el encargado del Comité Deportivo.

Andrey Soto, después de sumarse a Saprissa desde Pérez Zeledón, tuvo participación con la Selección de Costa Rica. Fue el único jugador de la lista que marcó en esta fecha FIFA. Le anotó a Colombia en el partido que se disputó en Bogotá.

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