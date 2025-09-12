La Liga Deportiva Alajuelense no está atravesando su mejor presente futbolístico desde que regresó Óscar Ramírez. Si bien ganó el clásico contra Saprissa, el equipo manudo sigue sin brillar y se ubica en la sexta posición en el campeonato nacional tras seis partidos jugados.

En su última presentación, cayó ante Pérez Zeledón por 2-1 y en la próxima jornada recibirá al líder Municipal Liberia, por lo que será una batalla complicada para los del Machillo Ramírez. El técnico no podrá contar con uno de sus delanteros para este juego y otros tantos más, ya que deberá alejarse de las canchas por varias semanas.

Alberto Toril fue operado: cuánto tiempo estará fuera de Alajuelense

De acuerdo a la información que confirmó Alajuelense en sus canales oficiales, Alberto Toril “fue operado con éxito de una lesión del menisco externo de la rodilla derecha“. El atacante sufrió este golpe en un entrenamiento.

Si bien la Liga no quiso dar avances sobre el tiempo de recuperación que tendrá el español, por lo menos serán seis las semanas las que estará fuera según confirmó el periodista Ferlín Fuentes.

Se preveía que, ante esta lesión y la que sufrió Santiago Van der Putten días atrás, Alajuelense buscaría un fichaje más antes del cierre del mercado el próximo 18 de septiembre. Sin embargo, la Liga no sumará ninguna contratación y cerrará su plantilla con lo que tiene el Machillo Ramírez ahora.

Todas las lesiones que tiene el plantel del Machillo Ramírez

Con las operaciones recientes de Toril y Van der Putten, ya son cinco los jugadores lesionados en la Liga. A estos dos, hay que agregarle las lesiones musculares que atraviesan Aarón Salazar, Diego Campos y Joel Campbell.