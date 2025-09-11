Salió dos veces campeón con Alajuelense, Machillo Ramírez pidió por él y se confirmó su regreso: “Es un momento especial”

La Liga Deportiva Alajuelense vivirá una noche especial este sábado, cuando reciba al Municipal Liberia a las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Más allá de los tres puntos en juego, el partido marcará el regreso de una figura que el propio Óscar Ramírez había solicitado tener de vuelta en la institución.

Durante semanas, los aficionados manudos estuvieron a la expectativa, ya que la persona en cuestión sí había acompañado al equipo en algunos encuentros como visitante, pero no había podido hacerlo en la Catedral por temas de inscripción. La espera finalmente terminó, y la Liga confirmó que el regreso se hará oficial en casa, donde la afición podrá brindarle un merecido recibimiento.

¿Cuál es el regreso que tendrá Alajuelense?

Se trata del brasileño Marcelo Sarvas, quien conquistó dos títulos con Alajuelense en su época como futbolista y que ahora forma parte del cuerpo técnico como asistente del Machillo Ramírez. Su estreno en el Morera Soto desde el banquillo llega tras haber estado en juegos ante Saprissa y Pérez Zeledón, siempre fuera de casa.

Publicidad

Publicidad

“Para mí ese fue uno de los motivos más determinantes para que yo regresara a la Liga. Ese sentimiento nuevamente de estar junto a la afición, la alegría, celebrar. Para mí es un momento muy especial. Yo tuve dos partidos en la banca, pero afuera, y ahora regresar al estadio es muy lindo”, comentó Sarvas.

Marcelo Sarvas podrá estar en el Morera Soto.

Publicidad

El brasileño subrayó el vínculo que lo une con la afición manuda, a la que considera parte fundamental de su retorno. “Es un cariño mutuo con la afición, un respeto que siempre tuve por ellos y tuvieron por mí. Espero poder seguir viviendo esto de una forma muy saludable. Creo que tenemos todo para salir adelante con el equipo”, señaló.

Publicidad

ver también Fernán Faerron vetado en Alajuelense: sale a la luz la verdadera razón por la que no lo buscan y genera polémica

Con el respaldo de Ramírez y el entusiasmo de la hinchada, Sarvas se reencuentra con el Morera Soto en un rol diferente, pero con la misma ilusión que lo caracterizó como jugador. Su meta ahora es aportar desde el banquillo para que la Liga vuelva a celebrar en diciembre, donde se definen los campeonatos.