Regresa a Saprissa: Vladimir Quesada tendrá su primer refuerzo en este mercado de fichajes

El Deportivo Saprissa todavía no inicia su participación en las semifinales del Apertura 2025, pero en paralelo ya comenzó a moldear el plantel con el que afrontará el próximo año. Con un cierre exigente por delante y la obligación deportiva de volver a conquistar títulos, la dirigencia morada empezó a recibir noticias sobre los futbolistas que deberán regresar al club tras finalizar sus préstamos.

Y el primero en la lista es un jugador que dejó buenas sensaciones lejos de Tibás y que, según todo indica, será el primer “refuerzo” a disposición de Vladimir Quesada para el mercado de fichajes del 2026.

¿Cuál será el primer refuerzo de Saprissa?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, San Carlos no contará para el próximo torneo con varios futbolistas: Nextaly Rodríguez, Rachid Chirino, Lezcano, Daniel Díaz y Andrey Soto. Entre ellos, el nombre que inmediatamente genera impacto en Saprissa es el de Rachid Chirino, quien deberá volver a Tibás para definir su futuro con la institución.

Chirino completó un Apertura 2025 muy destacado con los Toros del Norte: disputó 15 partidos, anotó 5 goles y registró 3 asistencias, convirtiéndose en una de las piezas más determinantes del equipo y mostrando una madurez futbolística que en Saprissa estaban esperando.

Rachid Chirino tiene que regresar a Saprissa. (Foto: San Carlos)

Ahora será Vladimir Quesada quien deberá evaluar si el extremo se incorpora como refuerzo para el 2026 o si el club decidirá otro camino. Pero por rendimiento reciente, todo apunta a que Saprissa podría recuperar a un jugador más hecho, más influyente y con el impulso de una excelente temporada en San Carlos.

El mercado apenas empieza, pero en Tibás ya hay un primer regreso que podría convertirse en una pieza clave. Quedan también a la espera de ver si pueden repatriar a Luis Paradela, a quien también se le termina el contrato.