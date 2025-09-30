Jugó en la MLS, salió campeón con Alajuelense y ahora volvió a la órbita de la Liga inesperadamente

El nombre de Alex López vuelve a sonar en el entorno manudo, aunque de una manera particular. El talentoso volante hondureño, de 32 años, sigue activo en el Olancho FC de su país, donde se ha consolidado como figura y referente del club. Sin embargo, un gesto de la Liga Deportiva Alajuelense lo puso nuevamente en la órbita rojinegra y despertó la nostalgia de los aficionados.

López es bien recordado en Costa Rica por su paso con Alajuelense, equipo con el que conquistó títulos y se ganó el cariño de la afición gracias a su visión de juego y precisión en el pase. Antes, también vivió la experiencia de la MLS con el Houston Dynamo, lo que lo convirtió en uno de los legionarios hondureños más destacados de su generación.

En la actualidad, Alex López lidera al Olancho en el torneo hondureño, aportando calidad y jerarquía en el mediocampo. Su nombre suele aparecer en conversaciones de mercado cada vez que se acerca un periodo de fichajes, aunque el jugador ha mostrado estabilidad en su club actual.

El gesto de Alajuelense con Alex López

Alex López posando con la camiseta de Alajuelense. (Foto: Fanatikos)

La sorpresa llegó en las últimas horas cuando Alajuelense decidió obsequiarle una camiseta al futbolista, gesto que fue compartido en redes sociales y generó comentarios entre los manudos. Si bien no hay negociaciones de por medio, el simple detalle bastó para que se hablara de que López “volvió a la órbita de la Liga”.

Por ahora, todo queda en un guiño cargado de simbolismo y agradecimiento hacia un jugador que dejó huella en el club. Pero entre los aficionados, la ilusión de un posible regreso siempre queda latente.