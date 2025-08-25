Machillo Ramírez lo pidió: Alajuelense confirma un nuevo refuerzo mientras cierra la venta de Diego Campos

La llegada de Óscar Ramírez al banquillo de la Liga Deportiva Alajuelense en abril provocó que dejara de lado el cargo por el que había regresado originalmente al club en agosto del 2024: la coordinación de Desarrollo y Rendimiento. Ese puesto, vital para el futuro rojinegro, había quedado vacante, pero ahora ya tiene dueño.

¿Quién es el reemplazante de Machillo Ramírez en el CAR?

Mientras los directivos negocian la venta de Diego Campos, también cierran la llegada del reemplazante de Machillo Ramírez en su cargo anterior. Es un puesto clave que no tenía un sucesor y que ahora lo confirmaron.

Se trata de otra leyenda manuda, Álvaro Solano, quien desde hace poco más de un mes asumió formalmente la responsabilidad de trabajar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con las categorías juveniles. El propio exfutbolista y exentrenador del club contó que esta nueva etapa lo llena de ilusión y que fue el Machillo, junto a Luis Roberto Sibaja, quien lo recomendó para el cargo.

“Llego a la Liga porque Óscar (Ramírez) y Luis Roberto me recomendaron ante don Joseph Joseph. Él conversó conmigo y aceptó la recomendación, igual que la junta directiva. Me siento muy bendecido y agradecido con estas personas que lo hicieron posible”, comentó Solano en entrevista con La Teja.

Álvaro Solano regresa a Alajuelense.

Desde su puesto trabajará de cerca con Ramírez, quien ya le dejó apuntes sobre jugadores a seguir de cerca. “Óscar conocía a los muchachos; me dio una lista con oportunidades de mejora y de los requerimientos que él tiene en primera división. Es un trabajo de aproximación con los técnicos de U-17, U-19 y U-21 para individualizar el desarrollo de cada jugador”, detalló.

Solano, que en el pasado ya dirigió tanto al primer equipo como a divisiones menores del club, ahora busca aportar su experiencia en el crecimiento técnico de los jóvenes. “Muchas veces se falla un gol por un mal gesto técnico, o un jugador le mete mal el pie a un balón. Nosotros buscamos ser un complemento para que esos errores se corrijan en la formación”, explicó.

Con el respaldo del Machillo y el soporte del CAR, Alajuelense suma así un “fichaje” clave, no en la cancha, sino en la estructura formativa. Un movimiento que confirma la apuesta del club por fortalecer su cantera, con la esperanza de que el próximo gran ídolo manudo nazca en sus propias filas.