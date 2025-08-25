No tiene lugar en Alajuelense: Machillo Ramírez decide marginar a uno de los futbolistas más queridos por los manudos

Liga Deportiva Alajuelense atraviesa días de movimientos intensos en el mercado de fichajes. La inminente salida de Diego Campos rumbo al Da Nang deVietnam abrió un hueco en el ataque rojinegro, y la primera intención de la directiva era llenarlo con el regreso de Luis Díaz.

Sin embargo, el extremo ya tiene un acuerdo de palabra con Sporting FC, lo que complica su llegada a Alajuela. Ante ese panorama, Óscar Ramírez, ya piensa en otra alternativa para reforzar su plantel.

Todo apunta a que la Liga podría acudir al mercado extranjero para incorporar a un nuevo atacante que compita por el puesto que dejaría Campos. Todavía no hay nombres en carpeta, pero ya hay un futbolista que sufre este interés que tiene el conjunto manudo.

¿Cuál es el jugador de Alajuelense que será marginado?

La posible llegada de un foráneo, sin embargo, trae consigo un efecto colateral que no gusta nada en la afición manuda. El gran perjudicado sería Tristan Demetrius, delantero haitiano del equipo sub-21, que es considerado una de las joyas del club y cuenta con un fuerte respaldo de los seguidores rojinegros.

Tristan Demetrius no sería tenido en cuenta por Machillo Ramírez.

Los aficionados de la Liga vienen pidiendo desde hace meses que Demetrius reciba una oportunidad real en la primera división, pero el cupo de extranjeros en el plantel mayor ya está al límite. En caso de cerrarse un nuevo fichaje foráneo, sus opciones de dar el salto quedarán prácticamente cerradas.

El propio Machillo, que ha mostrado confianza en jugadores jóvenes, parece inclinarse por un refuerzo inmediato que pueda rendir desde el primer momento, incluso a costa de relegar a un futbolista que despierta ilusión en las gradas.

De concretarse esta decisión, Alajuelense no solo perdería a Diego Campos y dejaría escapar a Luis Díaz, sino que también estaría marginando a uno de los futbolistas más pedidos por la afición, lo que sin duda abriría un nuevo debate sobre el manejo del club en su política de desarrollo de talentos.