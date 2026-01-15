Machillo Ramírez lo limpió de Alajuelense, firmó con otro club de Costa Rica y ahora habla sin filtro de su salida: “Pasó muy rápido”

Antes del inicio del Torneo Clausura 2026, el cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense, encabezado por Óscar “Machillo” Ramírez, tomó una decisión importante respecto al futuro de Farbod Samadian.

El joven defensor central de 20 años no entraba en los planes para el semestre, por lo que la directiva rojinegra optó por enviarlo a préstamo a Puntarenas FC, con el objetivo de que sume roce profesional y minutos que no había logrado bajo la conducción del histórico DT manudo.

A pesar de ser uno de los valores más destacados de la Sub-21, Samadian apenas llegó a disputar cuatro partidos con el primer equipo de la Liga. La competencia interna y la falta de continuidad terminaron empujando al zaguero de sangre iraní a buscar oportunidades fuera de Alajuela, en un movimiento que el club consideró conveniente para su desarrollo a mediano plazo.

Farbod Samadian se sincera sobre su salida

Lejos de mostrarse golpeado por la salida, Samadian eligió ver el vaso medio lleno. En entrevista con La Teja, reconoció que el préstamo terminó siendo beneficioso para todas las partes.

“Me tomo esta oportunidad de muy buena forma, se ha dado como tenía que darse, todo pasó muy rápido, fue ganar para todos, a mí me servía, a la LDA le servía, al Puerto también”, aseguró el juvenil, que estará cedido en el club porteño hasta diciembre de 2026.

Samadian volverá a la Liga en 2027 (LDA).

“El objetivo ahora es sacarle provecho, aportar al Puerto y ayudar con los objetivos, que son la clasificación y participar en la Copa Centroamericana. Son etapas en donde uno debe aprender”, agregó Samadian.

Aprendizaje y minutos en el Puerto

El defensor ya empezó a capitalizar la oportunidad: fue titular y disputó los 90 minutos en la primera fecha del Clausura ante Deportivo Saprissa, al igual que su compañero Doryan Rodríguez, goleador que también llegó cedido desde Alajuelense.

Samadian se siente ilusionado en Puntarenas (La Teja).

“El tiempo que estuve en Alajuelense fue de gran aprendizaje por los compañeros y los minutos que sumé; absorbí muchas cosas que espero poner en práctica en Puntarenas”, explicó.