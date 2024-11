Tiene 19 años, se escapó de Irán por el servicio militar y llegó a Alajuelense: "Estoy siguiendo mis sueños"

Alajuelense tiene a un joven talentoso en el CAR que no muchos conocen y aquí cuenta su historia.

Alajuelense es uno de los clubes más grandes de Costa Rica y no sólo por sus títulos y dominio a nivel centroamericano sino también por el CAR en el que se forman tantos cachorros que luego alimentan al primer equipo.

Es por eso que la institución es reconocida y tiene jugadores de muchos lugares del mundo como Farbod Samadian, quien nació en Costa Rica, pero vivió en Irán pero decidió escaparse para evitar el servicio militar obligatorio y regresó al país.

ver también “¿Así o más claro?”: revelan el plan oculto para impedir que Alajuelense juegue el Mundial de Clubes 2025

Así, persiguiendo su sueño de ser un futbolista profesional, este joven de 19 años juega en el equipo sub 21 aunque ya ha tenido experiencia en Primera en el Torneo de Copa de la mano de Alexandre Guimaraes.

Quién es Farbod Samadian, que escapó de Irán a Costa Rica para jugar en Alajuelense

Hace algún tiempo fue la propia Liga la que presentó a este defensor central de 19 años en una entrevista reveladora. “Mis dos padres son de Irán, nací en Costa Rica pero a los 10 años me fui a Irán y volví hace unos tres años, pasé seis años allí”, contó Farbod Samadian.

“Si bien acostumbrarse es un poco difícil, siempre desde chiquito en la casa mantuvimos la cultura iraní, entonces no tuve muchos problemas de cambiar. Es bastante lindo conocer y vivir las dos culturas”, explicó quién empezó a jugar al fútbol en el colegio y en el barrio.

Publicidad

Publicidad

La decisión de escapar del servicio militar para jugar al fútbol

“Fue difícil porque toda mi familia estaba allá, pero por tener la nacionalidad iraní, uno está obligado a cumplir con dos años de servicio militar, así que tomamos la decisión de volver todos juntos para poder seguir mis sueños de jugar fútbol”, relató Farbod, quien no sólo se queda con el fútbol.

Farbod Samadian sueña con ser futbolista. (Alajuelense)

Publicidad

“Además estoy estudiando Administración de Empresas gracias a un convenio que me brindó la Liga, es complicado pero mis papás siempre me han empujado a nunca dejar los estudios, pero con balance y equilibrio se pueden llevar las dos cosas”, concluyó Samadian, quien a nivel selección, ya tuvo convocatorias en la Costa Rica Sub 23.