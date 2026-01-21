Machillo Ramírez no le dio lugar, se fue de Alajuelense y ahora se habla de su convocatoria a La Sele

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un momento de alta competencia interna, con una planilla amplia y un cuerpo técnico que ha debido tomar decisiones fuertes en el arranque del Clausura. Bajo la conducción de Óscar Ramírez, varios jóvenes del club han visto reducidas sus opciones de minutos, en medio de un plantel que apunta alto a nivel nacional e internacional.

Uno de esos casos es el del defensor Farbod Samadian, futbolista de 20 años, quien no logró consolidarse dentro de la rotación del primer equipo rojinegro. Ante la falta de espacio, Alajuelense decidió cederlo a préstamo al Puntarenas FC, donde permanecerá hasta el final del año con el objetivo de sumar continuidad en Primera División.

La decisión, sin embargo, ya empieza a generar comentarios. En el Puerto, Samadian encontró confianza y respaldo inmediato, al punto de recibir un fuerte respaldo desde la dirigencia chuchequera.

¿Farbod Samadian tiene futuro de selección?

El director de fútbol del Puntarenas FC, Mario Carrillo, no dudó en elogiar al joven zaguero y proyectarlo a futuro en el máximo nivel del fútbol nacional: “Es un muchacho de 20 años que para mí es de Selección Nacional. En los próximos años representará a Costa Rica”, afirmó Carrillo.

Las palabras no pasaron desapercibidas, especialmente tomando en cuenta el contexto actual de la Selección de Costa Rica, que se encuentra en un proceso de renovación y búsqueda de nuevos perfiles para reforzar su estructura defensiva.

Mientras en Alajuelense no tuvo el espacio esperado, Farbod Samadian empieza a ganar protagonismo lejos del Morera Soto, con un préstamo que podría convertirse en el punto de partida para dar un salto importante en su carrera. Hoy, su nombre ya se menciona como un proyecto a seguir de cerca pensando en la Tricolor.