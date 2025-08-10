Machillo Ramírez lo borró pero no olvida a Alajuelense: Anderson Canhoto sorprende a los manudos desde el otro lado del mundo

El ciclo de Anderson Canhoto en Liga Deportiva Alajuelense tuvo un arranque prometedor, pero terminó en un desenlace amargo. El volante brasileño llegó al club en 2024 como uno de los refuerzos estrella del ex entrenador Alexandre Guimaraes, y rápidamente conquistó a la afición a base de entrega y buena técnica.

Incluso, Canhoto se dio el lujo de marcar en un clásico contra el Deportivo Saprissa y cerró el Torneo Apertura 2024 con un rendimiento más que aceptable, aunque el equipo no pudo lograr levantar el título ante el Club Sport Herediano.

ver también Fue mundialista con Costa Rica, colgó los botines en Alajuelense y ahora volverá a jugar… pero para otro equipo

Un cierre amargo para Canhoto

En el Clausura 2025, sin embargo, todo cambió. Canhoto sufrió una baja notoria en su nivel, la relación con la hinchada se enfrió y, con la llegada de Óscar “Machillo” Ramírez al banquillo, perdió por completo su lugar en el equipo.

Publicidad

Publicidad

Canhoto salió de Alajuelense al finalizar el Clausura 2025 (LDA).

Al finalizar la temporada, la del oriundo de Canoas fue una de las primeras salidas que dispuso el histórico entrenador, dejando atrás un paso de 58 partidos, 10 goles, 9 asistencias y tres títulos: Copa Centroamericana, Copa de Costa Rica y Recopa de Costa Rica.

Publicidad

Guiños rojinegros desde el otro lado del mundo

Tras el adiós, pocos imaginaban que Canhoto pondría rumbo al Hatta Club, de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos. Allí, el jugador de 28 años ya ha disputado sus primeros encuentros, comenzando a adaptarse a un fútbol y una cultura completamente diferentes. Pero a pesar de la distancia, sigue mostrando señales de que Alajuelense ocupa un lugar especial en su corazón.

Publicidad

En su cuenta de Instagram, el brasileño mantiene como foto de perfil una imagen con el uniforme rojinegro, recibiendo la medalla de la Copa Centroamericana. Además, tiene fijadas tres publicaciones como jugador manudo y, este domingo, en el Día del Padre en Brasil, compartió una historia con un mensaje especial para su progenitor, acompañado de una foto de ambos en el césped del Morera Soto, también celebrando el título centroamericano.

Publicidad

Canhoto tiene presente a Alajuelense.

“Feliz día del padre, mi ídolo. Gratitud siempre por ser tu hijo y por todo lo que significas para nosotros. Te amo mucho, papá“, se lee en el mensaje que el ex Alajuelense le dedicó a su padre.

Publicidad

Publicidad

La historia de Anderson Canhoto por el Día del Padre.

ver también Se aleja de Alajuelense: Michael Barrantes anuncia la decisión menos esperada y su futuro está en otro equipo de Costa Rica

A más de 14.000 kilómetros de Costa Rica, Anderson Canhoto no olvida a la que fue su casa durante un año muy especial. De hecho, en toda su carrera no ha jugado más partidos en otro club, y para un futbolista que vivió constantes cambios de equipo en el ascenso de Brasil, encontrar en Alajuelense estabilidad y cariño mutuo fue algo único. Aunque hoy vista otros colores, su vínculo con la Liga parece intacto.