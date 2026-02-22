El Clásico Nacional de este sábado entre Saprissa y Alajuelense quedó marcado por una gran polémica que se dio en la etapa final. Desde el lado manudo se mostraron muy calientes, ya que el duelo finalizó por 2-1 en favor de los dirigidos por Hernán Medford.

Todo Alajuelense reclamó por una infracción de Pablo Arboine a Anthony Hernández dentro del área. El VAR decidió que no había falta del jugador de Saprissa y no hubo revisión por parte de Keylor Herrera.

A raíz de esta falta que pudo cambiar el resultado del clásico, uno de los ídolos de la Liga decidió hacer una fuerte denuncia en sus redes sociales. Carlos Hernández, quien supo ser campeón en varias oportunidades con la camiseta rojinegra, no tuvo filtro para hablar del VAR.

Carlos Hernández no tuvo piedad para denunciar al VAR del Saprissa-Alajuelense

“El VAR nos ROBÓ, ya no se puede hacer nada. Lo más preocupante es que ellos ven la repetición como nosotros en TV y se ve claramente que es penal y que se hagan la vista gorda, ahí si estamos muy mal pero bueno ya no podemos hacer nada“, denunció el Zorro Hernández.

El ex jugador de la Liga también analizó lo que fue el rendimiento de los futbolistas manudos: “Ahora, con respecto al partido, me parece que no se hizo un mal juego; por muchos lapsos fuimos muy superiores, pero eso no sirve si no liquidamos. Ya no hay margen de error; ya regaló la Liga los puntos que tenía que perder; ahora, a sumar de tres”.

El Zorro fue contundente a la hora de meterle presión a los dirigidos por Machillo Ramírez. Con esta derrota, el equipo manudo suma nueve puntos tras ocho jornadas. La Liga arrastra una racha de cinco juegos sin conocer la victoria (contando el Torneo de Copa) tras cuatro derrotas y un empate.