“Tomé una decisión”: Machillo Ramírez rompe el silencio y saca a la luz lo que hará tras el escándalo de Alajuelense

La polémica que estalló en Liga Deportiva Alajuelense con los futbolistas Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar finalmente tuvo respuesta oficial por parte de su entrenador, Óscar Ramírez. El estratega rojinegro rompió el silencio este lunes en conferencia de prensa.

Fue en la antesala del decisivo duelo contra Motagua de Honduras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025. La Liga debe dar vuelta el 1-0 que recibió de local en la ida.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre el escándalo de Alajuelense?

“No había hablado del tema pero sí he actuado, eso indica que tomé una decisión. Creo que fue lo más sano, gracias a Dios tenemos una planilla alta e hicimos modificaciones. Fue lo mejor para mandar un mensaje de lo que es la institución”, afirmó el Machillo, dejando claro que los jugadores involucrados no viajaron a Honduras.

Publicidad

Publicidad

El entrenador reconoció que, por ahora, no ha dialogado directamente con los futbolistas: “Todavía no he hablado con ellos, me gustaría hacerlo. En este momento lo más importante es el partido contra Motagua, es una final, estamos enfocados en sacarlo”.

Tweet placeholder

Publicidad

Consultado sobre cómo lo afectó este episodio en la conformación del once estelar, Ramírez explicó que ya había trabajado variantes tácticas antes de que ocurriera el escándalo. “Antes de que esto sucediera yo ya había estudiado variantes, viendo opciones con respecto a lo que pasó en la ida. Eso me ayudó a tomar la decisión con ellos (de no viajar)”, comentó.

Publicidad

El tema también tuvo un giro inesperado con la convocatoria de Creichel Pérez al microciclo de la Selección de Costa Rica, dirigido por Miguel Herrera. Al respecto, el Machillo se mostró respetuoso. “Él ha venido con un rendimiento alto, yo no puedo referirme a la decisión que toma el cuerpo técnico de la Selección. Sé que Miguel Herrera, al igual que yo, hablaremos con él. Todos fuimos jóvenes y en algún momento cometemos errores”.

Publicidad

ver también “No es la primera vez”: revelan la otra infracción de los futbolistas de Alajuelense que protagonizaron el escándalo

Con estas palabras, Óscar Ramírez dejó claro que prioriza la disciplina interna y el compromiso institucional por encima de cualquier otra consideración. La Liga ahora se juega el pase a semifinales en un ambiente de máxima tensión, con la mirada puesta en la cancha y la esperanza de que este episodio no marque el rumbo del equipo en la temporada.