“No es la primera vez”: revelan la otra infracción de los futbolistas de Alajuelense que protagonizaron el escándalo

El reciente escándalo que golpea a Liga Deportiva Alajuelense tiene a cuatro jóvenes futbolistas en el ojo del huracán: John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz fueron apartados tras un episodio extrafutbolístico que generó indignación dentro del club y en la afición rojinegra.

La situación estalló cuando los jugadores fueron sorprendidos llegando a la concentración en condiciones inadecuadas. “Los futbolistas involucrados fueron muy evidentes a la hora de su llegada. Me lo han confirmado directivos: llegaron con olor a alcohol, eso fue la alerta principal que llamó a Óscar Ramírez a involucrarse de lleno”, reveló una fuente cercana al equipo.

En medio de la polémica, Creichel Pérez reacciona al escándalo con un mensaje contundente, dejando claro en redes sociales que asumirá las consecuencias y buscando dar vuelta a la página. Sin embargo, su caso y el de sus compañeros se complica aún más con nuevas revelaciones.

Publicidad

Publicidad

¿Qué sucedió anteriormente en Alajuelense?

Según informó Tigo Sports, este no es el primer antecedente de indisciplina en Alajuelense. El medio recordó lo ocurrido el pasado 7 de agosto, antes del viaje para enfrentar al Managua FC por la Copa Centroamericana. Ese día, mientras la delegación ya estaba lista en el avión, cuatro jugadores llegaron 20 minutos tarde: John Paul Ruiz, Antonio Hernández, Deylan Aguilar y otro de los futbolistas implicados en el caso actual.

Tweet placeholder

Publicidad

La prensa destacó el contraste de esa situación con el profesionalismo de referentes como Celso Borges, uno de los primeros en estar a bordo del vuelo. Aquella vez, la Liga resolvió el caso con medidas internas y una multa cercana a los ₡150.000, pero el tema no trascendió públicamente.

Publicidad

Las nuevas denuncias abren un debate sobre la firmeza de los dirigentes a la hora de aplicar sanciones. “En esto los equipos de Primera División deben dejar de ser amigos de los jugadores y actuar como dirigentes. No es la primera vez que pasa y necesitan decisiones fuertes, de mano pesada, porque estos actos se repiten”, apuntaron los panelistas de Tigo Sports, en un claro llamado de atención al club manudo.

Publicidad

ver también Sin cuatro jugadores y con una sentencia de Concacaf: Alajuelense recibe la peor noticia antes visitar a Motagua por Copa Centroamericana

Hoy la institución rojinegra enfrenta la difícil tarea de manejar un tema que ya trascendió las paredes del camerino. Lo que parecía un episodio aislado se revela como un patrón de conducta que pone a prueba la autoridad de la dirigencia y el futuro de varios jugadores en el equipo.