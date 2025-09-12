“Un millón de dólares”: Creichel Pérez recibe la oferta desde Europa que sacude a Alajuelense y Machillo Ramírez tomó una decisión

La Liga Deportiva Alajuelense vuelve a instalarse en el radar europeo. Tras un mercado en el que combinó varias incorporaciones con ventas al exterior, el club manudo se encuentra ahora ante una disyuntiva con uno de sus futbolistas de mayor proyección: Creichel Pérez.

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, desde Ucrania llegó una propuesta formal por el atacante, quien ve con buenos ojos la posibilidad de dar el salto. La cifra, no obstante, abrió un debate interno.

¿Por cuánto Alajuelense dejaría irse a Creichel Pérez?

En Alajuelense pide esto por Creichel Pérez: solo se sentarán a negociar si la operación supera el umbral del millón de dólares. Las ofertas que han tocado la puerta hasta ahora se quedan apenas por debajo de esa marca y, en la oficina rojinegra, consideran que el valor deportivo y de reventa de Pérez en el mercado internacional respalda ese piso.

En paralelo, el cuerpo técnico marcó su propia línea. Machillo Ramírez pidió frenar cualquier salida inmediata del jugador. La solicitud apunta a preservar la estructura competitiva de una plantilla que, pese a los refuerzos, todavía asimila los cambios recientes. Para el entrenador, seguir perdiendo piezas relevantes en pleno armado del equipo erosionaría la continuidad del proyecto deportivo.

El interés ucraniano confirma una tendencia: Alajuelense se ha convertido en una plaza observada desde Europa. La mezcla de rendimiento local, minutos para jóvenes y operaciones de transferencia exitosas ha colocado a la institución como un punto de referencia para scouts que buscan talento con margen de crecimiento y precios accesibles en Centroamérica.

ver también Salió dos veces campeón con Alajuelense, Machillo Ramírez pidió por él y se confirmó su regreso: “Es un momento especial”

Por ahora, el tablero muestra a un futbolista dispuesto a escuchar, un club que protege su tasación y un técnico que prioriza el presente competitivo. Si la propuesta europea cruza la barrera del millón de dólares, el escenario podría reabrirse. Mientras eso no ocurra, Pérez seguirá en la órbita de Ramírez y Alajuelense mantendrá la consigna: competir sin desmantelar, negociar sin apresurarse y valorar cada salida a la altura del momento que vive la institución.