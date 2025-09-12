Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Un millón de dólares”: Creichel Pérez recibe la oferta desde Europa que sacude a Alajuelense y Machillo Ramírez tomó una decisión

Parecen que los minutos de Creichel Pérez en Alajuelense están contandos y esta oferta podría romper los planes de Machillo Ramírez.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Creichel Pérez podría dejar Alajuelense. (Foto: Teletica)
Creichel Pérez podría dejar Alajuelense. (Foto: Teletica)

La Liga Deportiva Alajuelense vuelve a instalarse en el radar europeo. Tras un mercado en el que combinó varias incorporaciones con ventas al exterior, el club manudo se encuentra ahora ante una disyuntiva con uno de sus futbolistas de mayor proyección: Creichel Pérez.

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, desde Ucrania llegó una propuesta formal por el atacante, quien ve con buenos ojos la posibilidad de dar el salto. La cifra, no obstante, abrió un debate interno.

¿Por cuánto Alajuelense dejaría irse a Creichel Pérez?

En Alajuelense pide esto por Creichel Pérez: solo se sentarán a negociar si la operación supera el umbral del millón de dólares. Las ofertas que han tocado la puerta hasta ahora se quedan apenas por debajo de esa marca y, en la oficina rojinegra, consideran que el valor deportivo y de reventa de Pérez en el mercado internacional respalda ese piso.

Publicidad

En paralelo, el cuerpo técnico marcó su propia línea. Machillo Ramírez pidió frenar cualquier salida inmediata del jugador. La solicitud apunta a preservar la estructura competitiva de una plantilla que, pese a los refuerzos, todavía asimila los cambios recientes. Para el entrenador, seguir perdiendo piezas relevantes en pleno armado del equipo erosionaría la continuidad del proyecto deportivo.

Publicidad

El interés ucraniano confirma una tendencia: Alajuelense se ha convertido en una plaza observada desde Europa. La mezcla de rendimiento local, minutos para jóvenes y operaciones de transferencia exitosas ha colocado a la institución como un punto de referencia para scouts que buscan talento con margen de crecimiento y precios accesibles en Centroamérica.

Salió dos veces campeón con Alajuelense, Machillo Ramírez pidió por él y se confirmó su regreso: “Es un momento especial”

ver también

Salió dos veces campeón con Alajuelense, Machillo Ramírez pidió por él y se confirmó su regreso: “Es un momento especial”

Por ahora, el tablero muestra a un futbolista dispuesto a escuchar, un club que protege su tasación y un técnico que prioriza el presente competitivo. Si la propuesta europea cruza la barrera del millón de dólares, el escenario podría reabrirse. Mientras eso no ocurra, Pérez seguirá en la órbita de Ramírez y Alajuelense mantendrá la consigna: competir sin desmantelar, negociar sin apresurarse y valorar cada salida a la altura del momento que vive la institución.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Machillo Ramírez no tiene paz: Alajuelense suma una nueva baja
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez no tiene paz: Alajuelense suma una nueva baja

Machillo Ramírez lo pidió para Alajuelense y se confirmó su regreso
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez lo pidió para Alajuelense y se confirmó su regreso

Machillo le muestra la salida y firma con club de Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo le muestra la salida y firma con club de Costa Rica

Julián Martínez afectado por la Selección de Honduras: es recibido de la peor manera por FC Alverca tras la Fecha FIFA
Honduras

Julián Martínez afectado por la Selección de Honduras: es recibido de la peor manera por FC Alverca tras la Fecha FIFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo