“Esto no es casualidad”: asistente de Machillo Ramírez recibe la denuncia que compromete su futuro en Alajuelense tras la lesión de Guillermo Villalobos

El parte médico de Guillermo Villalobos confirmó los peores temores de Liga Deportiva Alajuelense: una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que requerirá cirugía y que lo alejará de las canchas por un periodo estimado de nueve meses.

Con la baja del zaguero de 24 años, el conjunto erizo suma ya tres rupturas de ligamento cruzado en un solo semestre. Este caso se une a las graves lesiones sufridas en marzo por Santiago Van der Putten y Malcom Pilone. Por si esto fuera poco, el técnico Óscar Ramírez ha tenido que sobrellevar diez lesiones musculares en lo que va del año.

ver también 9 meses afuera: Alajuelense confirma otra baja que golpea al Machillo Ramírez en el peor momento

Lo que inicialmente se intentó atribuir a la mala fortuna o a los accidentes propios del fútbol, hoy es catalogado por un sector importante de la afición como el resultado de una presunta negligencia en el manejo de cargas.

Los manudos ponen la mira en su preparador físico

La confirmación de la gravedad de la lesión de Villalobos en las redes sociales de Alajuelense desató una ola de críticas contra Juan Carlos Barrantes, preparador físico del primer equipo.

Un usuario identificado como alvarezartavia1, quien se presenta como socio de la institución y profesional en fisioterapia, lanzó un contundente mensaje exigiendo una revisión profunda de lo que ocurre puertas adentro del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

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“Soy socio, Fisioterapeuta, P.F. (…) Pido que se permita a una comisión de socios expertos auditar el trabajo realizado por el PF. Esto no es casualidad“, denunció el manudo a través de X.

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“Se me hace la boca agua, para al menos darle una charlita a la junta directiva y que entiendan que evidentemente el trabajo propioceptivo es el talón de Aquiles del actual preparador físico“, añadió en un segundo mensaje.

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“No debería seguir en Alajuelense”

Rápidamente, el comentario aglutinó el respaldo de decenas de manudos que comparten la misma frustración y llenaron el muro de la institución con respuestas que exigen la salida de la mano derecha del “Machillo” en el apartado físico: “Empiecen a cuestionar el trabajo del PF y empiecen a ver qué trabajo físico se está haciendo en el CAR”, “Despidan a ese PF, un jugador con una lesión es mala suerte pero ya tres con la misma no es mala suerte, eso es mala preparación física y manejo de cargas”, “Juan Carlos Barrantes no debería de seguir como Preparador Físico de Alajuelense”…

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Ahora, la dirigencia rojinegra deberá evaluar si la plaga de lesiones que compromete la recta final del campeonato es un simple accidente deportivo o la consecuencia de fallas en la preparación física de su planilla.

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En síntesis